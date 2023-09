Les Braves forcés de jouer un 7e match à Rimouski 

La finale du championnat de la Ligue de baseball Puribec s’est gagnée au parc des Braves de Témiscouata-sur-le-Lac au cours des trois dernières années, que ce soit par l’équipe locale en 2020 et 2022 ou par le CIEL-FM de Rivière-du-Loup en 2021. Les partisans des Braves croyaient que c’était pour se répéter dimanche soir, mais ce ne fut pas le cas. Leurs favoris se sont inclinés par la marque de 5 à 2 lors du 6e match de la série finale les opposant au Shaker de Rimouski.

Les visiteurs ont brisé une égalité de 1 à 1 en septième manche, grâce à une poussée de 4 points. À leur tour au bâton, les Braves n’ont pas été en mesure de répliquer, étant limités à un seul point produit.

Il s’agit d’une deuxième défaite consécutive pour la troupe de l’entraineur-chef Hugo Chamberland dans cette série. Dimanche, ce sont les erreurs qui ont joué un mauvais tour à l’équipe locale.

«Ça s’est joué sur des détails et sur seulement quelques jeux où on aurait dû attraper les balles et faire de meilleurs relais. Les erreurs nous ont fait mal. Selon moi, le pointage ne raconte pas l’histoire du match. C’est un match de 3-2 et non de 5-2», a déclaré l’entraineur-chef des Braves Batitech après la rencontre.

Au monticule, Martin Bossé de Rimouski et Félix Castonguay se sont livré une belle lutte pendant une grande partie du match. Le partant des Braves n’a d’ailleurs pas à s’en vouloir dans la défaite, lui qui a gardé son équipe dans le coup tout au long de la rencontre.

La saison de la Ligue de baseball Puribec se conclura ainsi à Rimouski cette semaine. Les Braves Batitech s’y présenteront avec le feu dans les yeux, confiants de pouvoir défendre leur titre de l’an dernier.

D’autres détails suivront…