Un camp d’entrainement pour les 3L de Rivière-du-Loup 

Le hockey est définitivement de retour sur les glaces du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes. Après le camp de sélection des Albatros du Collège Notre-Dame, c’était au tour des 3L de Rivière-du-Loup de les imiter et d’enfiler les patins à l’occasion de leur camp d’entrainement, le 16 septembre.

Une trentaine de joueurs étaient au rendez-vous afin de passer à travers le processus leur permettant de consolider leur poste avec la formation louperivoise en vue de la prochaine saison dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Pour elle, celle-ci débutera officiellement le 6 octobre.

Les vétérans Maxime St-Cyr et Louick Marcotte étaient présents aux côtés de nouvelles recrues comme Félix Boivin, Olivier Garneau, Mathieu Coderre-Gagnon, Olivier Desjardins, Yanik Chagnon et Étienne Montpetit.

Anthony Gagnon, Marc-Olivier Crevier-Morin, Gabriel Denis, Olivier Mathieu, Vincent Ouellet-Beaudry, Guillaume Morin, Émilien Boily et Tristan Côté-Cazenave, qui ont joué avec l’équipe l’an dernier, étaient également sur place. Même chose pour les nouveaux venus Sébastien Laferrière, Christophe Lalonde et Maxime Guyon qui ont tous de l’expérience dans la LNAH.

Du côté local, les quelques amateurs locaux rassemblés au Centre Premier Tech ont aussi pu voir à l’œuvre les Michael Ward, Nathan Ouellet, Simon Chevrier et Tristan Pomerleau de Rivière-du-Loup, ainsi que Félix Rioux de Saint-Jean-de-Dieu.

«Depuis deux ans, il y a un vent de fraicheur qui s’amène vers l’équipe. C’est le temps de la relève. Fabien [Dubé] a fait du beau boulot en nous amenant des jambes fraiches et on le voit tout de suite aujourd’hui. On voit que ça patine bien. Des postes vont se jouer jusqu’à la fin», a confié l’entraineur-chef Éric Haley.

Le pilote d’expérience n’a pas caché son enthousiasme d’être de retour au Centre Premier Tech. Il a hâte de se mettre au travail avec le groupe.

«On n’a pas rentré du talent pur cet été, mais on a des gars qui vont travailler, qui vont aller en échec avant, qui vont être difficiles à affronter. Ce sont des gars ouverts, et pour un coach, c’est agréable. Je pense que ce sera une équipe excitante à voir jouer», a-t-il ajouté.

En matinée, samedi, les joueurs ont été invités à effectuer plusieurs exercices sous l’œil attentif de l’entraineur-chef Éric Haley et du directeur général Fabien Dubé. Ils disputeront un match intra-équipe en soirée, avant de revenir à l’aréna dimanche avant-midi pour un autre entrainement.

*Notons également qu’une dizaine de joueurs participeront également à un événement promotionnel organisé au Canadian Tire de Rivière-du-Loup samedi après-midi.

Le match d’ouverture est prévu le vendredi 6 octobre prochain contre les Pétroliers de Laval.