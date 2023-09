Dany Paradis-Giroux invincible dans les séries

Dany Paradis-Giroux qui n’a accordé que quatre petits coups sûrs pour mener les Braves Batitech vers une victoire de 4 à 1 contre le Shaker de Rimouski, vendredi soir dans le Témiscouata.

C’est un simple de deux points de Michaël Morin qui est venu briser l’égalité de 0-0 en fin de quatrième manche alors que Mathieu Gobeil et Dany Paradis-Giroux se livraient un duel de lanceurs.

Dès la manche suivante, les visiteurs ont coupé l’avance de moitié grâce à un ballon-sacrifice de Maxime Lévesque qui a poussé l’auteur d’un simple Ludovic Dubé jusqu’à la plaque.

Toutefois, les locaux ont immédiatement répliqué avec deux autres points sur des coups sûrs productifs de Dany Paradis-Giroux et Rémi Lévesque.

Il n’en fallait pas plus pour que le droitier des Braves Batitech signe sa sixième victoire en autant de départs durant les présentes séries. Pour sa part dans la défaite, Mathieu Gobeil a permis quatre points, dont trois mérités sur six coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Au bâton, Ludovic Dubé a été le seul joueur des deux formations à frapper deux coups sûrs.

Les Braves Batitech prennent ainsi les devants 2-0 dans cette série finale 4 de 7. La prochaine partie aura lieu à Rimouski dimanche dès 16h. Martin Bossé et Félix Castonguay seront les lanceurs partants.