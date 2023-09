Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata lance sa nouvelle saison

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata lance la reprise de ses pratiques le samedi 9 septembre prochain à l’aréna Cacades de Témiscouata-sur-le-Lac. Les joueuses et les joueurs de catégories M8 (nés en 2015 ou en 2016) et M10 (nés en 2013 ou en 2014) seront les premiers à fouler la glace le 9 septembre à 18 h.

Puis, à chaque heure suivante, une nouvelle catégorie de joueuses et de joueurs sautera sur la glace pour terminer par les M16 (nés en 2007 ou en 2008) et les M19 (nés entre 2004 et 2006) qui embarqueront à 21 h.

Il est très important d’être officiellement inscrit avant de participer aux pratiques. Pour ce faire, il suffit de compléter un formulaire en ligne dont l’hyperlien est disponible sur la page Facebook du BSG mineur du Témiscouata. Aussi, un prêt d’équipement de ballon sur glace est possible moyennant un certain coût.

Le BSG mineur du Témiscouata reprendra également ses activités du vendredi soir pour ses joueurs plus âgés le vendredi 15 septembre à 19 h 30 dans le féminin et à 20 h 30 dans le masculin.

Les activités du programme sportif en ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano sont également en marche avec le retour à l’école des jeunes depuis quelques jours.

Des défis en 2023-2024

Avec l’événement Témis en bière qui s’est terminé il y a quelques semaines, l’organisation du BSG mineur n’a pas chômé au cours de l’été. Par ailleurs, Alain Dugas, qui était président du BSG mineur du Témiscouata depuis sa fondation soit depuis 20 ans, a laissé son poste, mais il demeure membre du conseil d’administration. C’est Éric Dion qui le remplace à la présidence du C.A. de l’organisation.

«D’autres défis attendent l’organisation et ses équipes au cours de la saison 2023-24. En effet, nos deux équipes M19 ont déjà leur laissez-passer pour participer au prochain Championnat canadien juvénile en avril prochain au Manitoba. Cela représente un beau défi financier et logistique que d’y apporter 40 jeunes. Nos 2 équipes voudront également bien faire sur place alors que les filles T-Miss ont terminé en 4e position l’an dernier et que les gars du Blitz sont les champions défendants des 2 dernières saisons», ont conclu les membres du CA du BSG mineur du Témiscouata.