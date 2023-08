Signature d’un attaquant chez les 3L

L’organisation des 3L a confirmé le retour de l'attaquant Antoine Masson ce 30 aout. Ce dernier a disputé sept matchs en saison régulière avec les 3L amassant huit points. Il compte également sept matchs en séries éliminatoires où il a amassé quatre points.

Il sera encore une fois avec le Climatisation Cloutier dans la LHSAAAQ cette saison. Il désire cependant augmenter son implication avec l’équipe louperivoise et y disputer une bonne partie des matchs.

L'attaquant offensif a eu du succès partout où il est passé dans sa carrière que ce soit dans la LHJAAAQ, LHSAAAQ, LHJMQ ou dans le réseau universitaire.

Fabien Dubé, directeur général mentionne : «Il ajoute de la belle profondeur à notre attaque. C'est un attaquant combatif avec une belle vision de jeu et des aptitudes offensives. Il augmentera son implication avec nous cette année et nous sommes heureux de sa décision. Il peut jouer autant au centre qu'à l'aile donc c'est une option de plus pour nous».