Deux frères louperivois se taillent une place dans des ligues de hockey différentes la même journée

Carl-Anthony Massé et son frère Alexy, ont fait leurs preuves dans les dernières semaines lors de leurs camps d’entrainement. Leurs efforts ont été récompensés, ce 27 aout, par des positions dans les alignements des Remparts de Québec et des Albatros du Collège Notre-Dame.

Le hockeyeur de 19 ans qui évoluait avec les Patriotes du Cégep St-Laurent la saison dernière a reçu un appel, ce dimanche, du directeur général des Remparts de Québec, Simon Gagné. Il lui a confirmé sa place dans l’équipe des Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

L’ancien Albatros et Sphinx a été invité au camp des Remparts du 19 au 25 aout. Carl-Anthony Massé souligne que l’organisation le connaissait déjà un peu puisqu’il a contribué à six matchs en tant que joueur affilié à la saison 2022-2023. Malgré tout, «je ne me faisais pas trop d’acquis», a souligné le jeune homme.

Il a tout donné lors de cette semaine afin de décrocher une position au sein de l’alignement. Il mentionne qu’au téléphone, M. Gagné a souligné sa belle performance lors du camp d’entrainement. «Il m’a dit qu’il allait avoir besoin d’un style de joueur comme moi cette année», raconte le sportif. Il se démarque notamment par sa bonne aptitude offensive. Il se joindra au top 6 à l’attaque, doit dans les deux premières lignes. Le directeur général a aussi relevé des similitudes entre son jeu et celui de l’ancien joueur de hockey, David Desharnais.

Massé se réjouit d’être entré dans la LHJMQ. «Je pense qu’il ne faut jamais abandonner. Je n’ai pas eu un parcours normal, j’ai eu beaucoup d’obstacles. Mais pour me rendre là, j’ai toujours eu confiance en moi et j’ai mis beaucoup d’efforts», soutient-il.

ALEXY MASSÉ CHEZ LES ALBATROS

Le frère de Carl-Anthony Massé, Alexy, a aussi reçu une belle nouvelle ce dimanche. Après presque un mois intensif de camp d’entrainement, il a été retenu pour faire partie de l’équipe Midget AAA des Albatros du Collège Notre-Dame.

«Je suis énormément content pour lui. Il a fait des sacrifices cet été, il s’est entrainé fort. On s’est entrainé ensemble. Je l’ai vu progresser. Dans les deux dernières années, il a atteint une nouvelle étape», confie Carl-Anthony Massé.

L’adolescent de 16 ans a d’abord évolué au sein du hockey mineur avant d’entrer chez les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, puis de faire le saut chez les Albatros Midget Espoir en secondaire 4.

Carl-Anthony Massé soutient que son frère «le mérite vraiment» et que ce dernier est fier d’avoir obtenu sa place. Dans le futur, Alexy Massé souhaite suivre les traces de son frère et atteindre la LHJMQ ou encore se rendre à la NCAA aux États-Unis.