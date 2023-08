Les Braves créent l'égalité dans la série

Le lanceur Manny Pizarro n’a accordé qu’un seul coup sûr pour mener les Braves Batitech vers une victoire de 4 à 1 face aux Cataractes McCain de Grand-Sault, jeudi soir dans le Témiscouata et ainsi créer l’égalité 2-2 dans la série demi-finale.

Les locaux ont fait preuve d’opportunisme dès la première alors qu’ils ont profité d’un frappeur atteint pour finalement inscrire un point sans frapper de coup sûr grâce à un ballon-sacrifice de Dany Paradis-Giroux.

Les visiteurs ont aussi capitalisé sur des passes gratuites en début de quatrième manche pour marquer leur seul point de la rencontre, mais sans frapper le gros coup sûr qui aurait faire mal à leurs adversaires.

Dès leur tour au bâton, Les Braves via le bâton de Patrick Ouellet ont fait payer les Cats et prendre les devants 2-1. Ils ont par la suite ajouté un point en cinquième manche et un autre à la sixième reprise pour donner un bon coussin à Pizarro qui semblait encore plus en contrôle en fin de rencontre. Dany Paradis-Giroux est tout de même venu au monticule pour effectuer le dernier retrait de la rencontre.

Dans le camp adverse, Seth Qwerzy n’a pas à rougir de sa performance. Le droitier a lancé six manches ne permettant que deux coups sûrs tout en accordant cinq buts sur balles.

Au bâton, Patrick Ouellet a frappé les deux seuls coups sûrs de son équipe, tandis que Vincent Hébert a réussi le seul coup sûr de Grand-Sault, soit un faible simple par-dessus la tête du joueur de troisième coussin.

Avec cette victoire des Braves Batitech, la série 4 de 7 est maintenant égale 2-2. Les deux équipes se retrouveront samedi soir au Nouveau-Brunswick.