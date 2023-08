Justine Pelletier sélectionnée dans l’équipe canadienne de rugby à 7

La joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier a été intégrée dans l’équipe canadienne de rugby à 7, au terme d’une série de matchs amicaux internationaux visant à sélectionner les meilleures joueuses en vue de la qualification olympique de Paris en 2024.

Elle a été invitée au camp d’entrainement avec trois olympiennes et 11 joueuses qui avaient participé à la Pacific Four Series 2023 de World Rugby à Ottawa contre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

«Quelques joueuses de l’équipe de rugby à 15 ont été intégrées à l’équipe pendant le camp d’entrainement pour amener quelque chose de différent. Je n’avais aucune attente parce que c’était la première fois que je me retrouvais dans cet environnement-là», explique Justine Pelletier, qui fait aussi partie de l’équipe de rugby à 15.

Cette dernière prendra part, les 19 et 20 aout, au tournoi de rugby à 7 Rugby Americas North à Langford en Colombie-Britannique. Le vainqueur obtiendra son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

La Louperivoise est une habituée du poste de demie de mêlée en rugby à 15. Elle aura des fonctions similaires dans l’équipe de rugby à 7, mais elle devra s’adapter à de nouvelles stratégies. «Une fois que jeu est lancé, tout le monde fait un peu tout, les plus rapides vont attaquer sur les côtés. Mon rôle est un peu différent, mais similaire en même temps», ajoute Justine Pelletier.

Le rugby à 7 met en valeur les qualités athlétiques des joueuses, avec du jeu rapide et des plaquages robustes. À 15, moins d’espace est disponible sur le terrain, donc les équipes doivent user de stratégie et mettre en commun leurs efforts pour faire passer le ballon vers la zone des buts.

«C’est à moi d’être adaptable. Je vais avoir besoin d’aller chercher certaines qualités physiques en rugby à 7 qui sont différentes, mais complémentaires à mon jeu en rugby à 15», précise la joueuse de Rivière-du-Loup.

Bien qu’encouragée par cette nouvelle sélection dans une équipe nationale, Justine Pelletier garde la tête froide et se concentre sur un objectif à la fois. Son équipe doit avant tout gagner le prochain tournoi avant de pouvoir accéder aux Jeux olympiques de Paris 2024. «Le rugby m’apporte plein de belles choses et je le fais avec plaisir et bonheur.»

Elle veut avant tout saisir cette opportunité et se donner à fond pour atteindre son prochain but à son tout premier tournoi international de rugby à 7.

Le tournoi débutera avec un match contre le Mexique, Sainte-Lucie et la Jamaïque le 19 aout et se terminera le dimanche 20 aout par un match opposant le Canada et Saint-Vincent-les-Grenadines. Les affrontements seront diffusés en direct par la chaine CBC Sports.

Rappelons que les Lionnes du Stade Bordelais, l’équipe de rugby de Justine Pelletier, a remporté ont remporté le titre de championnes de France en juin 2023. La Louperivoise a aussi participé à la Coupe du monde de rugby l’automne dernier en Nouvelle-Zélande avec l’équipe du Canada.