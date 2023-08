Les Cataractes McCain sont en mission

Simon Dion-Viens était de retour en piste samedi soir dernier dans la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière. Au terme d’une belle remontée, le pilote de la camionnette 37 Rousseau Métal, supporté par le Groupe Véloce et Bumper to Bumper Lévis, a été en mesure de monter sur la troisième marche du podium pour une troisième course consécutive en ...