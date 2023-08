Un 3e podium consécutif pour Simon Dion-Viens

Simon Dion-Viens était de retour en piste samedi soir dernier dans la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière. Au terme d’une belle remontée, le pilote de la camionnette 37 Rousseau Métal, supporté par le Groupe Véloce et Bumper to Bumper Lévis, a été en mesure de monter sur la troisième marche du podium pour une troisième course consécutive en décrochant la 2e position.



«Nous nous sommes présenté à l’Autodrome Chaudière confiant de bien performer et effectivement la journée c’est bien déroulé avec le 2e temps le plus rapide en pratique et une 4e position en qualification après être parti de la dernière place», souligne Dion-Viens.



«Malgré de bons résultats durant nos premières présences en pistes, le comportement de la camionnette n’était pas totalement optimal et les membres de mon équipe ont apportés quelques changements pour la rendre encore plus performante», poursuit le coureur.



«Partant de la 10e position pour l’épreuve finale de la journée, la camionnette était encore capricieuse dans les premiers tours, mais heureusement son comportement c’est grandement amélioré à la mi-course et j’ai été en mesure d’amorcer une belle remontée pour finalement croiser la ligne d’arrivée en 3e position. Après les inspections techniques, j’ai finalement été reclassé en deuxième position suite à la disqualification d’un de nos compétiteurs», explique Simon Dion-Viens.



«Après 2 victoires et une 2e position lors de nos 3 dernières courses je suis vraiment très fier du travail accompli par tous les membres de mon équipe. Nous allons mettre tous les efforts en place pour poursuivre sur notre lancée pour la prochaine épreuve de la série NASCAR Truck qui est prévue le 26 aout», conclut le pilote.