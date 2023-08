3L: retour du défenseur Michael Ward

Le défenseur, Michael Ward, est de retour avec les 3L pour la prochaine saison. L’organisation en a fait l’annonce ce 15 aout.

L'arrière de 34 ans disputera donc une 9e saison avec l'équipe. Il compte 118 points en 187 matchs en carrière avec les 3L. En 18 matchs l'année dernière, il a récolté 13 points.

Étant toujours en mesure de prendre de grosses minutes, il apporte une dose de leadership sur la glace et dans le vestiaire, selon l’organisation.

Le défenseur de 6'2" et 210 lbs avait été repêché par le Lightning de Tampa Bay en 2007.

En raison de son implication au niveau du hockey scolaire, il devrait être en mesure de disputer la moitié des parties et les séries éliminatoires. Son ajout à l'alignement est toujours un plus pour le groupe des entraineurs.

«Wardo a disputé son meilleur hockey en deux ans lors de la deuxième moitié de saison l'année dernière. Nous sommes sur la même page avec lui et il veut contribuer le plus possible. C'est un vétéran avec beaucoup d'expérience. Il a la capacité d'être le meilleur défenseur sur la glace quand il est dans l'alignement. C'est un gros retour pour nous!», indique le directeur général, Fabien Dubé.