Des athlètes du Club Filoup aux Championnats nationaux d’athlétisme de la Légion

Pour une deuxième année de suite, les Championnats Nationaux d’athlétisme de la Légion avaient lieu à Sherbrooke du 11 au 13 août. Cinq athlètes du club Filoup y ont pris part. Cette compétition annuelle est la plus prestigieuse au pays pour les athlètes de moins de 18 ans.

Pour Juliette Dionne, il s’agissait de sa première année chez les U16 et une première expérience dans les couleurs bleu et blanc, représentant ainsi sa province face aux meilleurs athlètes au pays. Elle revient à la maison avec la médaille de bronze du relais 4x100m, gagnée avec trois autres athlètes de l’équipe du Québec. Juliette a également participé au saut en longueur et au 80m haie terminant en 5e et 9e position.

Anabelle Larouche en était aussi à sa première expérience. La Louperivoise s’est qualifiée en tant qu’athlète dans le volet ouvert. C’est en portant fièrement les couleurs du club Filoup qu’elle a pris part aux épreuves du 80m haies, 200m haies et du saut en longueur. Elle a participé à 2 finales soit au 200m haies et au saut en longueur terminant respectivement en 6e et 7e position.

Quant à Odélie Drapeau, il s’agissait d’une deuxième participation aux Championnats de la Légion. L’athlète féminine de Grande-Rivière en Gaspésie a atteint la finale au 400m réussissant son meilleur temps de la saison et prenant le 8e rang. Cette performance lui vaut le standard relève d’athlète de haut niveau de la FQA. Au 800m, elle s’est emparée de la 6e position.

Notons également les belles performances de Félix Lacombe de Rivière-du-Loup, à l’épreuve du 400m U18 et de Joalie Tanguay de Rivière-Bleue, au lancer du marteau U16.

La saison 2022-2023 est maintenant terminée. Les entraînements reprendront en début septembre.