Un camp d’entrainement après l’autre pour Leïla Beaudoin 

La boxeuse du Témiscouata, Leïla Beaudoin, ne se battra finalement pas ce soir, le gala très relevé auquel elle devait participer au Centre Vidéotron de Québec ayant été reporté. Malgré tout, l’athlète n’aura pas le temps de se morfondre. Elle a récemment confirmé qu’elle entamera la préparation d’un autre combat qui aura lieu le 11 octobre prochain au Cabaret du Casino de Montréal.

Tout juste après avoir vécu huit semaines intensives d’entrainement, lesquelles devaient la mener à son combat d’aujourd’hui, chez elle à Québec, Beaudoin se lancera dans une nouvelle préparation complète dès la semaine prochaine.

«Cette semaine, je prends du temps pour moi à Québec. Après, on recommence», a-t-elle partagé dans les derniers jours.

L’athlète ne cache pas avoir vécu un mélange de frustration et de déception à l’annonce du report du gala mettant en vedette le combat d'unification des mi-lourds entre le champion du monde Artur Beterbiev et Callum Smith.

«La nouvelle m’a fait beaucoup de peine parce que j’avais plusieurs semaines de camp d’entrainement derrière moi […] C’était aussi un camp d’entrainement difficile. Mentalement et physiquement, c’est drainant», a-t-elle confié.

Elle se réconforte en pensant aux apprentissages qu’elle en a retirés, ainsi qu’à son nouvel objectif. Elle réalise aussi fort bien que la situation est hors de son contrôle. «Je suis chanceuse de vivre de la boxe et je suis reconnaissante», a-t-elle dit. «Mais c’est certain que ça vient aussi avec plusieurs sacrifices.»

Selon le promoteur Eye of the Tiger, le prochain gala du 11 octobre présentera notamment le combat revanche entre Mary Spencer et Femke Hermans. L’adversaire de Leïla Beaudoin (9-1, 1 K.-O.) n’a pas encore été identifiée.

Le gala (attendu) du Centre Vidéotron, lui, sera repris le 13 janvier à Québec.