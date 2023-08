Une expérience enrichissante pour Antoine Caillouette 

Le boxeur de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, Antoine Caillouette, est revenu de sa participation aux championnats continentaux AMBC avec de nouveaux outils dans son coffre d’expérience. Le jeune athlète, meilleur de sa catégorie au Canada, profitera de cette opportunité unique pour poursuivre sa progression.

Caillouette, 17 ans, a subi un revers à son seul et unique combat contre un adversaire local, le favori national de la Colombie. Il a cependant mis la main sur une médaille de bronze et il peut être très fier de son parcours et des efforts qu’il a déployés ces derniers mois pour lui permettre de vivre ce voyage au maximum.

«Ma première année en tant que junior a été une année pleine de succès pour moi, je ne pensais jamais pouvoir représenter mon pays dans un championnat continental un jour, mais après beaucoup de sacrifices et de persévérance, j’ai vécu une expérience en or dans laquelle j’ai beaucoup appris autant sur la boxe que sur moi-même», a-t-il partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

«Je suis très reconnaissant de l’opportunité que j‘ai eue et que je n’aurais jamais obtenue sans l’aide de mon coach Mathieu Lavoie Dion», a-t-il ajouté.

Sur la page de l’EBO RDL, son entraineur a d’ailleurs souligné que le boxeur était la fierté du club louperivois, rappelant qu’il a fait preuve de beaucoup de détermination et de maturé durant le long processus de sélection avec l’équipe canadienne. Il faut aussi rappeler que la compétition représentait tout un défi, réunissant certains des meilleurs boxeurs en Amérique du Nord dans un environnement humide et très chaud.

«Le petit gars que j'ai connu est officiellement devenu un homme, et tout un, a soutenu Mathieu Lavoie-Dion. Reviens à la maison la tête haute, tout le monde ici est extrêmement fier de toi», a-t-il écrit, tout juste après la compétition.

Notons qu’Antoine Caillouette est aussi le premier boxeur de l’EBO RDL à avoir participé à une compétition internationale en tant que délégué de l'équipe canadienne. En ce sens, il sera sans aucun doute source d’inspiration pour plusieurs de ses confrères locaux.

Au cours des prochaines semaines, il poursuivra l’entrainement afin de se préparer pour les prochains gants dorés qui auront lieu cet automne.