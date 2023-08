Un nouvel exploit en vue pour Mathis Bourbonnais dans le lac Témiscouata

Le Défi des pattes palmées est de retour pour une quatrième année au Témiscouata. L’athlète Mathis Bourbonnais relèvera un défi de taille le 12 aout en effectuant la traversée complète du lac Témiscouata, sur une distance de 42 km. Ce parcours est estimé à plus de 10 heures consécutives de nage et il s’agira d’une première dans la région.

De plus, le nageur réalisera cette année ce défi au profit de Leucan. «Pour la grande traversée du lac Témiscouata, j'ai décidé de me rallier à une cause qui me tient à cœur, celle de Leucan. Cette association aide et supporte les enfants atteints du cancer ainsi que leur famille. Donc cet été, je nage pour la bonne cause, je nage pour aider, je nage pour montrer que tout est possible», affirme Mathis Bourbonnais.

La population est invitée à faire un don pour soutenir Mathis dans sa traversée en consultant le lien suivant : Encouragez Mathis Bourbonnais (webleucan.com). Il se fera d’ailleurs raser les cheveux en direct après sa traversée.

Une grande fête est organisée à la plage municipale de Dégelis dès 13 h le 12 aout pour souligner l’arrivée de Mathis Bourbonnais qui est prévue vers 15 h. Les gens présents pourront profiter de plusieurs activités offertes sur place : art graffiti, hot-dogs, musique et plus encore. À cette occasion, un hommage est prévu pour Guy Dumais, décédé le 4 juillet dernier. Ce sportif important à Témiscouata-sur-le-Lac a notamment réalisé le premier record pour la traversée du lac et initié le Défi des pattes palmées.

En cas de mauvaises conditions climatiques, l’événement sera remis au lendemain. Pour plus d’information, consultez la page Facebook Traversée du lac Témiscouata.

Bien connu pour ses exploits de nage en eau libre dans la région, Mathis Bourbonnais avait réalisé une traversée de 12 km reliant Cabano à Notre-Dame-du-Lac en 2020, de 20 km de la tête du lac jusqu’à Cabano en 2021 et finalement de 32 km reliant la tête du lac à la plage de Notre-Dame-du-Lac en 2022.