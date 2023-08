Deux belles victoires pour les Riverains AAA

Les Riverains du Bas-Saint-Laurent Midget AAA ont remporté les deux parties d’un programme double disputé au Nouveau-Brunswick cette fin de semaine. La formation a gagné le premier match 4 à 0, puis le second 6 à 1.

Lors du premier duel, le lanceur Zach Morin n’a accordé aucun coup sûr, tout en retirant neuf frappeurs sur des prises, en 4 1/3 manches de travail. En relève, Isaac Hénault a lancé 2 2/3 manches, accordant un coup sûr (en 7e manche) et réussissant quatre retraits au bâton.

Parlant de bâton, Jimmy Daigle a frappé un retentissant coup de circuit au champ centre, à plus de 330 pieds du marbre. Il a produit un autre point sur un ballon sacrifice.

Raphaël Michaud a aussi fait produire un point, en plus de bien diriger les lanceurs et de retirer un coureur en tentative de vol. François Durette a terminé la rencontre avec 2 coups sûrs en 3 présences, dont un double, avec un but volé et un point marqué.

Lors du deuxième match, Nathan Sénéchal a remporté la victoire pour les Riverains. Le lanceur a accordé quatre coups sûrs, deux buts sur balle et aucun point en six manches, retirant quatre frappeurs sur des prises. Charly Pelletier a lancé la septième manche, n’accordant qu’un point non mérité.

Jimmy Daigle a de nouveau été important pour l’offensive. Il a produit quatre points sur deux coups sûrs, frappant un circuit de deux points au champ droit en première manche et ajoutant un double bon pour deux points en septième manche. François Durette a donné le ton au sommet de l'alignement, menant les Riverains avec trois coups sûrs en quatre. Durette a aussi volé trois buts. L’équipe s'est amusée sur les sentiers, accumulant six buts volés dans la partie.