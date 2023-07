Une deuxième victoire consécutive pour Simon Dion-Viens

Après une pause de quelques semaines, Simon Dion-Viens était de retour en piste vendredi soir dernier dans la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37 Rousseau Métal, supporté par le Groupe Véloce et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska a été en mesure de remporter une deuxième victoire consécutive au terme d’une course très serrée.

«La journée a commencé du bon pied pour nous alors que nous avons fait preuve de beaucoup de vitesse lors des essais libres en inscrivant le meilleur temps de la journée, explique Dion-Viens. Lors des qualifications, je me suis élancé en 4e position, une position que j’ai conservée jusqu’à la ligne d’arrivée», poursuit le pilote.

«Partant de la neuvième position pour l’épreuve de 100 tours, les choses se sont bien déroulées dans le premier segment de l’épreuve et j’ai fait preuve de beaucoup de patience pour remonter graduellement le peloton. Après la mi-course, les batailles en piste ont commencé à s’intensifier et j’ai livré de chaudes luttes pour finalement être en mesure de prendre les commandes de l’épreuve avec moins de 10 tours à faire à la course. Malgré de nombreuses relances dans les derniers tours en raison de différents incidents sur la piste, j’ai été en mesure de croiser le fil d’arrivée en première position pratiquement nez à nez avec la camionnette #16 de Cedric Lemay», raconte Simon Dion-Viens.

«Je suis très fier de notre résultat et surtout d’avoir été en mesure d’aller chercher une deuxième victoire consécutive pour tous les membres de mon équipe. Ces derniers travaillent très fort semaine après semaine afin de me fournir un véhicule hyper compétitif pour être en mesure de me battre pour la victoire dans la série NASCAR Truck», conclut le pilote.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport