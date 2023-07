La natation artistique et le golf sur le podium pour l'Est-du-Québec

Pour cette deuxième journée du deuxième bloc des compétitions à cette 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski, deux nouvelles médailles s’ajoutent à la récolte de la région. En effet, la nageuse artistique Alexia Jean de Rimouski a brillé en solo, remportant l’or. En golf, Olivier Champagne de Rivière-du-Loup et David Beaupré de Saint-Fabien ont décroché le bronze à l’épreuve Végas à deux.

En plus de ces places sur le podium, les archers se sont illustrés lors de leur deuxième ronde, et les équipes de la région ont remporté plusieurs belles victoires, particulièrement en baseball féminin ainsi qu’en volleyball féminin et masculin. L’Est-du-Québec cumule 19 médailles depuis le début de ces Jeux dont 6 d’or, 7 d’argent et 6 de bronze.



Natation artistique

Alexia Jean a triomphé en solo, pour une deuxième Finale des Jeux du Québec consécutive. Après avoir pris le 1er rang en routine hier, Alexia a terminé 1ère sur 105 nageuses en figures avec près de 2 points d’avance sur la plus proche concurrente.

Ainsi, avec un pointage total de 68,8685 pour les figures et la routine, elle remporte la médaille d’or chez les 15 ans et moins. À la Finale de Rivière-du-Loup à l’hiver 2023, Alexia avait remporté deux médailles d’or, soit en solo et en duo avec Justine Mathurin.

Elle avait d’ailleurs été porte-drapeau à la cérémonie de clôture. Les Rimouskoises Danicka Gagnon et Simone Rioux ont également très bien nagé, réalisant leur meilleure performance de la saison. Celle-ci leur a permis de finir en 4e position en duo technique.



Golf

Les golfeurs de la région se sont illustrés pour une deuxième journée consécutive sur le terrain du Club de golf Bic. Cette fois, c’est David Beaupré de Saint-Fabien et Olivier Champagne de Rivière-du-Loup qui sont montés sur le podium. Avec un pointage de 68, ils ont décroché le bronze à l’épreuve Végas à deux dans la catégorie juvénile, ex æquo avec trois autres équipes.

«Leurs coups de départ ont été leur force. Ils ont frappé solidement sur les normales 5, se donnant ainsi plusieurs occasions d’aigles, et leur permettant de réaliser des oiselets faciles», a mentionné leur entraîneur Terry Michaud.

«On est très heureux !», ont-ils mentionné quelques instants avant de monter sur le podium. Les athlètes qui sont habituellement des adversaires ont eu du plaisir ensemble et ont beaucoup apprécié leur journée. «Le terrain était en très bonne condition malgré la pluie de ce matin», a dit David au terme de la journée.



Baseball féminin

Devant de nombreux spectateurs, l’équipe de l’Est-du-Québec a très bien joué dans la partie l’opposant à celle de l’Abitibi-Témiscamingue. Les lanceuses Aurélie L’Italien de Matane et Agathe Lévesque de Saint-Mathieu-de-Rioux ont connu une solide performance au monticule avec 11 retraits. À l’offensive, ce sont toutes les joueuses qui ont contribué, avec un total de 11 coups sûrs. Deux séquences de 5 points en 3e et en 4e manche ont propulsé l’équipe vers une victoire de 13 à 1. Les représentantes de la région affronteront les joueuses de la Rive-Sud demain en quart de finale.

Volleyball

Les garçons ont connu une journée parfaite, gagnant leurs trois parties. Ils terminent ainsi au premier rang de leur section, et joueront demain en quart de finale contre l’équipe de Montréal. Les filles ont remporté deux victoires, et une troisième partie complétera les résultats de la journée et déterminera leur position dans leur poule et les prochaines parties.



Tir à l’arc

Lors de la deuxième ronde, plusieurs archers de la région ont connu de très belles performances, se plaçant en excellente position pour la ronde éliminatoire de demain. En effet, chez les 12-14 ans, les Rimouskois Mathis Morin et Nathan Roy ont respectivement terminé en 3e et 4e position. Dans la même catégorie d’âge chez les filles, Coralie Tremblay a pris la 2e place.

Les athlètes font 12 volées de 6 flèches. Mathis a effectué une volée de 59 points, le pointage parfait étant de 60. Du côté des 15-17 ans, Maryo Soucy de Saint-Narcisse-de-Rimouski a pris le 2e rang.