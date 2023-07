Victoire convaincante du CIEL-FM à Trois-Pistoles

Le Ciel-FM de Rivière-du-Loup a inscrit quatre points dès la première manche en route vers une victoire convaincante de 9 à 5 face au Bérubé GM à Trois-Pistoles, mercredi soir.

Les visiteurs ont profité de la générosité du partant de Trois-Pistoles Cédrick Martineau-Duguay qui a accordé quelques passes gratuites pour prendre les devants 4-0 dès le départ.

Tirant de l’arrière 5-1, les locaux ont quand même montré du caractère en marquant deux points en fin de troisième manche, mais le CIEL-FM n’a jamais baissé le rythme, réussissant un total de 14 coups sûrs dans la rencontre.

Au monticule, Jimmy Durette a excellé pour Rivière-du-Loup en n’accordant que trois coups sûrs en six manches de travail en plus de réaliser six retraits sur des prises. Pour Trois-Pistoles, Cédril Martineau-Duguay a subi le revers, permettant 11 coups sûrs en cinq manches et un tiers sur la butte.

En attaque, Jimmy Durette et Émilien Plouffe ont connu des soirées exceptionnelles avec quatre coups sûrs chacun. Andy St-Gelais a aussi grandement contribué à la victoire avec trois coups sûrs. Dans le camp adverse, Ludovic Saucier termine la soirée avec deux points produits.

À la suite de cette rencontre, la course au quatrième rang est maintenant engagée alors que Trois-Pistoles (9-8) et Témiscouata (9-9) se font une chaude lutte.