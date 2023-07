Tournoi du Kid : Alex Belzile défend son titre

Alex Belzile est un habitué du Tournoi du Kid de Rivière-du-Loup. Il y joue devant ses proches et avec des amis. Surtout, il y gagne. L’équipe du natif de Saint-Éloi a remporté les trois dernières finales de la compétition et celle de 2023 n’a pas fait exception.

Malgré un calibre relevé, l’équipe Roland Belzile Ltée, dont il est le capitaine, a de nouveau enlevé les grands honneurs du tournoi, ce dimanche 23 juillet. La formation a remporté la finale de façon décisive contre l’équipe Exterminateur d’ici/CB4S qui était formée de plusieurs joueurs actuels de l’Océanic de Rimouski.

De son côté, Belzile avait de nouveau réuni toute une équipe et le groupe formait certainement l’une des formations à battre cette fin de semaine. Si elle a perdu son premier match – contre l’équipe finaliste d’ailleurs –, elle s’est bien reprise avec quatre victoires consécutives.

Dans ses rangs, Alex Belzile a pu compter sur plusieurs joueurs de la région, dont Tristan Pomerleau de Rivière-du-Loup, Billy Asselin de Pohénégamook, Charle-Edouard d’Astous de Rimouski et Gleason Fournier de Saint-Fabien. D’autres athlètes comme Jimmy Huntington, Olivier Leblanc, Jordan Martel et Jérémy Michel ont complété l’alignement gagnant.

Pomerleau, Huntington et Belzile ont par ailleurs été les héros du match final. Le premier a terminé son tournoi avec une performance de 3 buts et 1 passe, ce qui a fait plaisir aux spectateurs du Centre Premier Tech.

«On s’est ajustés durant le tournoi. Le but, c’était de ne pas perdre la dernière game et c’est ce qu’on a réussi à faire», s’est réjoui le capitaine, nouveau membre de l’organisation des Rangers de New York, après la partie.

«L’équipe change un peu chaque année, selon les disponibilités de mes amis, mais tout le monde aime venir jouer ici. C’est le fun aussi pour moi, puisque j’ai beaucoup d’amis et de membres de la famille qui peuvent venir faire un tour. C’est toujours le fun de revenir.»

Belzile a été l’un des joueurs les plus productifs de la compétition. Le titre de meilleur pointeur du tournoi est cependant revenu à Alexandre Doucet, un athlète des Mooseheads d’Halifax qui a terminé la dernière saison avec 58 buts et 115 points dans la LHJMQ. Bradly Nadeau, un récent choix de première ronde de la LNH, a aussi impressionné.

Dans les autres catégories au programme, l’équipe Construction Réal Desjardins & fils a remporté le tournoi dans la classe Intermédaire. L’équipe du Roof est celle qui a enlevé les honneurs de la classe Participation.

L’organisation, formée de Kévin Beaulé, Renaud Malenfant et Olivier St-Pierre, s’est dite très heureuse du déroulement de la fin de semaine. Plusieurs joueurs professionnels, dont Tyson Hinds et William Villeneuve, ont apprécié leur expérience, confirmant même leur retour l’an prochain. Tout près de 3 000 spectateurs se sont aussi déplacés pour assister aux matchs.

Déjà, le comité organisateur se met au travail du prochain rendez-vous. Si tout se déroule comme prévu, de nouveaux noms pourraient s’ajouter à une liste déjà fort intéressante.