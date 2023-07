L’Est-du-Québec démarre en force  

Transportés par les encouragements des nombreux spectateurs, les athlètes de l’Est-du-Québec ont remporté pas moins de quatre médailles lors de la première journée des compétitions à la 57e Finale des Jeux du Québec, soit deux d’or, une d’argent et une de bronze.

La Rimouskoise Béatrice Choinière-Lambert, qui a ouvert la marche lors de l’entrée officielle de la délégation à la cérémonie d’ouverture, a décroché la première médaille de la région en montant sur la plus haute marche du podium. Le nageur Éli Pelletier de Gaspé a également terminé au premier rang. En athlétisme, Jérémie Lahey et Odélie Drapeau ont respectivement terminé deuxième et troisième.



Athlétisme

Trois athlètes de la région qui en sont à leur deuxième participation aux Jeux du Québec ont remporté des médailles en athlétisme.

Tout d’abord, la porte-drapeau de la délégation à la cérémonie d’ouverture Béatrice Choinière-Lambert de Rimouski a décroché la première médaille de la région. Elle est montée sur la plus haute marche du podium au 3 000 mètres grâce à un chrono de 10 :11.21. Béatrice a débuté la course en première position et l’a maintenue tout au long de l’épreuve. Elle a terminé 34 secondes à l’avance sur sa plus proche rivale. À la Finale de Laval à l’été 2022, Béatrice avait remporté deux médailles de bronze, soit l’une au 3 000 m et une autre avec ses coéquipières au relais 4 x 400 mètres.

La deuxième médaille de l'Est-du-Québec à cette 57e Finale des Jeux du Québec revient à Odélie Drapeau de Grande-Rivière. Elle a gagné le bronze à l’épreuve du 400 mètres dans la catégorie juvénile. Elle a complété l'épreuve en 59.36 secondes. À la Finale de Laval à l'été 2022, elle avait remporté deux médailles, soit l'argent au 400 mètres et le bronze avec ses coéquipières au relais 4 x 400 mètres.

Aussi, Jérémie Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long a remporté la médaille d'argent au lancer du marteau grâce à une performance de 41,44 mètres. Jérémie apprécie encore davantage sa participation à une Finale dans sa région.

«Presque toute ma famille est là, il y a plein de gens dans les estrades qui nous encouragent et des bénévoles qui nous félicitent», mentionne celui qui avait terminé au troisième rang au lancer du marteau à la Finale de Laval à l’été 2022. Par ailleurs, la Louperivoise Anabelle Larouche se situe en 5e place après quatre épreuves de l’heptathlon.



Natation

«Je suis fier de mon record personnel et d’avoir réussi à gagner la médaille d’or! », a mentionné Éli Pelletier au terme de la journée. Grâce à un chrono de 24.58, le nageur de Gaspé a terminé premier à l'épreuve du 50 mètres libre.

Concernant l’impact de performer dans sa région, l’athlète commente : «Il y a beaucoup plus d’encouragements, et ça fait du bien d’avoir plusieurs personnes qui t’encouragent en même temps».

D’autres belles performances ont été réalisées par les nageurs. Le Louperivois Nathaniel Pilette a terminé au 4e rang avec un temps de 24.94 secondes au 50 mètres libre. Deux athlètes ont pris la 5e position de leur épreuve. Marie-Maude Bérubé de Rivière-du-Loup a complété le 200 mètres brasse en 2 :47.28 et Julianne Beaulieu de Saint-Antonin a réalisé un chrono de 1 :08.05 au 100 m dos.



Basketball

Les filles ont remporté une importante victoire à leur première partie à cette 57e Finale des Jeux du Québec. Elles ont en effet vaincu l’équipe de la Mauricie par un pointage de 48 à 46. « Après une bonne préparation, nous avons commencé avec une performance solide dès les premières minutes du match et nous avons rapidement pris les devants. Nous avons réussi à conserver notre avance pendant pratiquement tout le match», a mentionné l’entraîneur Olivier Barriault. « Les filles ont su montrer leur caractère après que l’autre équipe ait égalisé la marque, et elles ont réussi à aller chercher une victoire bien méritée. On est vraiment contents! », a-t-il ajouté.



Avec un pointage de 64 à 34, les garçons ont également gagné leur première partie face à leurs adversaires de Chaudière-Appalaches. « Les gars sont sortis gonflés à bloc en faisant une pression de terrain très efficace et très intimidante. Nous avons rapidement creusé l'écart de 10 points et créé un momentum que nous n’avons jamais perdu lors de la partie », a commenté l’entraîneur Pier-Luc Mailloux. « C’était un effort de 11 athlètes qui a permis d’obtenir ce résultat », a-t-il souligné. L’entraîneur s’est également réjoui que les représentants de la région aient maintenu l'intensité tout au long de la partie, ce qui était un défi dans les dernières semaines précédant les Jeux. Par la suite, l’équipe de l’Est-du-Québec s’est inclinée contre celle de Rive-Sud avec un pointage de 75 à 18. « C’était un défi de taille qui nous attendait; à la base on savait qu'on évolue dans deux ligues et deux réalités différentes. Malgré tout, il y avait une superbe ambiance dans l'équipe, de beaux encouragements, et les gars sont restés soudés du début à la fin et ont travaillé sur des défis personnels. L’expérience était donc enrichissante», a partagé l’entraîneur.



Triathlon

La meilleure performance de la région revient à Élianne Tremblay d’Amqui qui a pris le 19e rang au contre-la-montre individuel avec un chrono de 21 :50. Élianne et Mégane Vallée de Rimouski ont effectué des transitions parmi les meilleures de tous les athlètes qui ont fait le parcours. Mégane a connu une bonne performance à la course alors qu’Élianne a fait de même à la natation.



Volleyball de plage

Noah Poirier de Cap-aux-Meules et Andy Turbide de Havre-aux-Maisons ont réalisé de belles performances en cette première journée des compétitions, terminant en 3e position de leur section avec une fiche de deux victoires et deux défaites. De leur côté, les filles ont connu une journée plus difficile, avec trois défaites en autant de parties.



Baseball masculin

L’équipe de l’Est-du-Québec a perdu sa première partie par un pointage de 14 à 3 face aux représentants de Saguenay-Lac-Saint-Lean. Parmi les faits saillants de la partie, Vincent Rochefort de Rivière-du-Loup a lancé deux manches en ne donnant aucun point. Le receveur Justin Lévesque de Rimouski a pour sa part réalisé un beau relais au troisième but vers Charles-Étienne Dionne de Saint-Gabriel-Lalemant, relais qui a surpris les adversaires.