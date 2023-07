Le Big Wolf’s Backyard Ultra est lancé

À la ligne de départ à l’héliport de Cacouna, 130 coureurs se sont élancés dans une course d’une durée indéterminée ce 15 juillet dès 9 h. Le Big Wolf’s Backyard Ultra continuera tant et aussi longtemps qu’un seul athlète effectuera une boucle de 6,7 kilomètres seul.

Plusieurs coureurs de Rivière-du-Loup participent à la troisième organisation de cet évènement sportif hors du commun. Le coorganisateur, Yvan L’Heureux a aussi souligné que cette édition est relevée puisque de nombreux athlètes reconnus dans le monde de l’ultra trail s’y sont rassemblés.

Rappelons que le dernier homme debout des deux dernières années est Éric Deshaies. Il a terminé le parcours reliant le Quai de Cacouna est et L’Isle-Verte en 35 heures en 2021, puis en 43 heures en 2022.

Depuis l’an dernier, la course offre un billet d'argent au gagnant. Ce dernier pourra donc directement se rendre Championnat canadien. À partir de là, un seul coureur obtiendra le billet d'or et représentera le Canada à la course internationale au Tennessee chez Lazarus Lake, le créateur de la course Big Backyard Ultra.

Pour être au courant de tous les derniers développements de la course, il suffit de se rendre sur la page Facebook de l’évènement qui sera mise à jour plusieurs fois durant la fin de semaine.