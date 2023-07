Fin de semaine exceptionnelle pour le 5e Tournoi de balle donnée Alex Belzile

Attendu par les citoyens et sportifs de toute la région, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile a été une nouvelle fois couronné d’un franc succès, du 30 juin au 2 juillet. L’événement, qui célébrait son 5e anniversaire et dont la réputation n’est plus à faire, a atteint ses objectifs de réunir la population et d’encourager la pratique sportive.

La fin de semaine a débuté avec un 5 à 7 sous le chapiteau. L’organisation en a profité pour souligner le 175e anniversaire de la paroisse de Saint-Éloi avec des petites bouchées, un vin d’honneur et la présence de plusieurs dignitaires dont le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, le préfet Bertin Denis et le maire Mario St-Louis. La soirée s’est poursuivie avec le début du tournoi familial et une prestation du DJ Mitchy Bwoy.

Le tournoi compétitif s’est mis en branle le samedi, animé par POPO La Légende. Un concours d’habiletés pour tous et un spectacle du chansonnier Sébastien Caron ont diverti les visiteurs.

La compétition s’est conclue dimanche avec les finales, le couronnement des champions et la remise du trophée. Notons que des services de cantine et de bar étaient offerts tout au long de la fin de semaine. Des activités pour enfants, des jeux gonflables et le tirage de prix de présence ont aussi été organisés. L’accès était gratuit.

Encore une fois, une douzaine d’équipes de la région – dont une entièrement féminine – ont pris part au tournoi. Pour une première fois en cinq ans, la formation Roland Belzile ltée a eu le dessus sur l’équipe Peintre et Plâtre PA Rioux en finale afin de remporter les grands honneurs de la catégorie compétition. Cette dernière était invaincue depuis la création de l’événement. Le match ultime a sans surprise été suivi par plusieurs amateurs.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont félicité le comité pour une autre organisation sans faute. «Un succès sur toute la ligne», ont-ils affirmé, se réjouissant de la belle participation de Dame nature. Les organisateurs se sont aussi dit «plus que satisfaits».

Rappelons que le tournoi permet d’amasser des fonds pour la communauté. Au terme de la 4e édition, 11 000 $ avaient été remis à l’école L’Envol et à la Corporation des Loisirs de Saint-Éloi.

L’organisation du Tournoi de balle Alex Belzile tient à remercier les généreux commanditaires, sans qui l’évènement n’aurait pu avoir lieu. Mille fois merci aux Loisirs de Saint-Éloi, aux collaborateurs bénévoles, ainsi qu’à tous les jeunes qui se sont impliqués tout au long du tournoi. Merci également à la population de Saint-Éloi et des environs pour les encouragements et le support. Enfin, merci aux équipes participantes et félicitations aux gagnants.