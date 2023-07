Le CIEL-FM incapable de gagner

Malgré 15 coureurs laissés sur les sentiers et un total de 12 coups sûrs, le CIEL-FM a dû s’avouer vaincu par la marque de 9 à 8 en huit manches face aux Braves Batitech du Témiscouata dans une rencontre présentée à Rivière-du-Loup.

Les visiteurs ont débuté le match en lion avec plusieurs balles frappées solidement, dont un triple de Michaël Morin et un double d’Étienne Bergeron portant le pointage à 4-0 après deux manches.

Toutefois, les locaux sont revenus de l’arrière profitant très peu de la générosité du partant Manny Pizarro qui a lancé un total de six buts sur balles. Mais c’est surtout en sixième manche que la partie est devenue intéressante alors que Rivière-du-Loup a créé l’égalité 7 à 7 grâce à un double de Frédéric Tardif et un simple de deux points de Joseph Lebel-Sirois.

En manche supplémentaire, Les Braves Batitech ont marqué deux fois sur un simple de Félix Castonguay et un roulant à l’avant-champ de Ian Sénéchal. À leur tour au bâton, le CIEL-FM a rempli les coussins n’inscrivant qu’un seul point, ce qui fût insuffisant pour décrocher une rare victoire.

Œuvrant pendant une manche et deux tiers, la victoire est allée à la fiche de Félix Castonguay et c’est Michaël Morin qui récolte le sauvetage. Pour les Louperivois, Guillaume Chénard encaisse la défaite, en relève à Andy St-Gelais.

En attaque, Jacob Thériault a récolté trois coups sûrs en six présences pour les locaux. Au total, cinq joueurs ont frappé deux coups sûrs et plus. Pour le Témiscouata, Félix Castonguay a été dominant avec trois coups sûrs en cinq présences produisant deux points et croisant le marbre quatre fois.