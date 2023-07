Une réussite pour le Demi-marathon du lac Témiscouata

C’est dans le Parc Clair Soleil que se sont réunis plus de 395 participants pour relever les différentes épreuves que proposait le Demi-marathon du Lac-Témiscouata : 2 km, 5 km, 10 km et 22 km, le 23 juin.

En plus de valoriser les saines habitudes et l’activité physique pour améliorer la qualité de vie par le biais de la marche et de la course à pied, l’objectif de l’organisation était de montrer par cette activité des exemples de persévérance et de réalisation de soi.

Fidèles et nouveaux coureurs avaient pour trajet la piste cyclable longeant le lac Témiscouata. À la suite de l’activité, le comité du demi-marathon a annoncé que la somme de 8 000 $ sera remise à la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Un franc succès.

Ce rendez-vous annuel est une contribution importante à la mission de la Fondation qui est de venir en aide ponctuelle à des élèves du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Depuis 10 ans, c’est plus de 195 000 $ qui auront permis de favoriser le développement et la poursuite du parcours scolaire de jeunes ayant divers besoins.

Les organisateurs soulignent toute cette belle collaboration du milieu, dont celle avec les partenaires majeurs : Cascades et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ils remercient aussi chaleureusement les bénévoles qui rendent possible l’événement possible.

C’est un rendez-vous l’an prochain, dimanche le 23 juin 2024, pour la 10e édition.