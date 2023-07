Les 3L acquièrent trois joueurs dans une transaction majeure

Le gardien Étienne Marcoux n’aura pas fait long feu dans l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup, à la suite de sa sélection au tout premier rang du repêchage de dissolution de l’équipe des Bâtisseurs de Montcalm. Il a été échangé à Thetford Mines, en retour des attaquants Maxim Trépanier, Christophe Lalonde et Sébastien Laferrière, ainsi que des considérations futures.

Dans le cas de Maxim Trépanier, son arrivée à Rivière-du-Loup était pour se produire d’une façon où d’une autre, puisqu’il souhaitait désirait poursuivre sa carrière en sol louperivois la saison prochaine. Il avait même été acquis des Bâtisseurs de Montcalm, avant que la transaction soit annulée en raison de la dissolution. Il a donc été transigé à Rivière-du-Loup pour une deuxième fois en quelques jours.

L'attaquant de 24 ans s'amène à Rivière-du-Loup avec une feuille de route intéressante. En 33 matchs avec les Stingers de Concordia, il a amassé 35 points, dont 20 buts. Dans la LHJMQ, il s’était aupravant distingué avec 147 points en 171 matchs.

Il avait débuté sa carrière avec l'Océanic de Rimouski où il avait joué avec plusieurs jeunes joueurs de l’équipe actuelle des 3L.

«Enfin! C’est avec enthousiasme que j’accepte de joindre les rangs des 3L de Rivière-du-Loup! Ayant évolué dans la région du Bas-St-Laurent plus tôt dans ma carrière, je sens que ce retour aux sources me fera renouer avec la passion incomparable des partisans de la ville. D’autant plus, le virage jeunesse qu’entreprend l’organisation en fait une place de choix en tant que jeune joueur», a-t-il déclaré, dimanche soir par communiqué.

LALONDE ET LAFERRIÈRE

Dans le cas de Christophe Lalonde, il a totalisé 25 points en 17 matchs lors de la dernière campagne. L'attaquant de 5'10" et 205 livres est une menace offensive constante et il fera un retour à Rivière-du-Loup après avoir débuté sa carrière ici. Il totalise 33 points en 27 matchs dans la LNAH. Dans la LHJMQ il s'est démarqué avec 207 points en 290 matchs.

Enfin, l'homme fort Sébastien Laferrière n’a plus besoin de présentation dans la LNAH. Le colosse de 6'2" et 250 livres viendra ajouter du muscle à l'alignement. L'ancien membre de l'Océanic de Rimouski s'amène avec les 3L avec 312 matchs d'expérience dans la LNAH et 2095 minutes de punitions. Il a déjà confirmé sa présence avec l'équipe pour la prochaine campagne.

«C'est une grosse transaction. Le choix de Marcoux était stratégique. Pour des raisons professionnelles, c'était impossible pour lui de joindre notre équipe à temps plein. Nous avions des besoins à combler autant en attaque qu'au niveau robustesse. Dans le cas de Trépanier, je devais aller le chercher, il veut jouer chez nous et il comblera un besoin. Pour ce qui est de Lalonde, nous travaillerons le dossier prochainement afin de maximiser sa présence avec nous. Il est en mesure de jouer à toutes les positions en attaque et a une belle feuille de route. C'est un poison en zone offensive. Finalement, l'acquisition de Laffy est majeure. C'est un gros bonhomme qui est très heureux de venir à Rivière-du-Loup! Il s'ajoute à MJ Lévesque, Sean O'neill et il s'entend déjà très bien avec Samuel Lévesque. Avec cette acquisition, on sera en mesure d'offrir de la protection à notre équipe», a souligné le directeur général Fabien Dubé.