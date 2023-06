11e édition du Défi Everest : un défi humain et communautaire

Les organisateurs du Défi Everest ont récemment lancé la programmation de l’édition 2023. Du 15 au 17 septembre, la 11e édition de cette aventure prendra place à Rivière-du-Loup et offrira à nouveau des défis pour tous les âges et niveaux de condition physique.

L’activité reprendra sa place dans la mythique côte Saint-Pierre pour plusieurs activités pendant 3 jours. Après l’organisation de l’an passé, les participants, les organismes, les jeunes et les adolescents sont prêts à faire leur retour dans la côte et se dépasser encore cette année. Ces derniers ont démontré le désir de revenir aux sources du Défi Everest et de partager à nouveau cet évènement humain marqué par les échanges et les rencontres.

Depuis 2013, le Défi Everest a fait bouger plus de 10 000 personnes. Le montant remis lors des 10 premières éditions a dépassé le 1,5 million de dollars à plus de 400 organismes de partout au Québec et au Canada. Le Défi transmet toujours ses valeurs que sont la pratique des saines habitudes de vie dans un contexte non compétitif et l’entraide avec comme cibles principales la famille et la jeunesse.

Que vous soyez un marcheur passionné, un athlète chevronné ou un adolescent en quête de dépassement, le Défi Everest vous offre une occasion unique de repousser vos limites, de vivre des rencontres inspirantes et de contribuer à des projets novateurs dans votre communauté.

DÉFI EVEREST EN ÉQUIPE

De retour dans sa forme classique, il permettra aux marcheurs et aux sportifs aguerris de relever le défi de gravir le dénivelé de l'Everest (8 848 mètres). Les équipes composées de 5 à 20 personnes se partageront les 150 ascensions nécessaires pour atteindre ce chiffre mythique. En participant à cette activité de dépassement, les participants auront également l'opportunité de collecter des dons qui seront reversés aux organismes de leur choix.

ÉCOLE AU SOMMET

En 2023, plus de 1 600 élèves du primaire du Centre de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup participeront au module l’École au Sommet. En collaboration avec ce dernier et grâce à la MRC de Rivière-du-Loup, partenaire essentiel, l’aventure se tiendra le matin du vendredi 15 septembre. «La MRC est heureuse d’être associée à l’évènement festif et rassembleur par excellence de la MRC de Rivière-du-Loup qu’est le Défi Everest», indique fièrement M. Michel Lagacé, préfet.

Les jeunes auront la visite et le support d’un Conférencier d’aventure, Frédéric Dion, qui les sensibilisera au sujet du dépassement de soi à travers des capsules vidéos et une conférence. À la suite de sa conférence, M. Dion rejoindra les jeunes dans la côte pour prendre part au défi.

MACADAM ADO

Les ados de 12 à 17 ans, voulant toujours un défi en dehors des sentiers battus, ne sont pas oubliés. Ils seront plus de 100 jeunes conviés à une «nuit blanche» de dépassement où ils pourront effectuer le plus grand nombre de montées dans un délai de 12 heures. Se déroulant du samedi 18h au dimanche 6 h, les participants se verront supportés dans leurs efforts par des collations et de l’animation. Une levée de fonds pourra être faite dans chacune des écoles participantes pour soutenir des projets novateurs.

Macadam Ultra 24 h et 48 h

Enfin, le Macadam Ultra souhaite continuer son ouverture et permettre plus d’inclusivité dans ce module de dépassement personnel. En reprenant les mêmes principes d’accompagnement et de support lors de l’activité, ces versions de 48 h et 24 h se veulent une porte d’entrée plus accessible pour toute personne voulant tester ses limites dans une ambiance motivante, sécuritaire et non compétitive.

Tous les détails au http://www.defieverest.com/.