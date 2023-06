Jeux du Québec : une mobilisation phénoménale, une collaboration essentielle 

La 56e Finale des Jeux du Québec a été positive «en tous points» selon ses organisateurs, mais elle a surtout mis l’avant la force d’un milieu et une capacité de mobilisation impressionnante de partenaires et de bénévoles. «Un grand projet collectif», a décrit le maire Mario Bastille, qui a prouvé que la région était tissée serrée et prête à accueillir des événements à grand déploiement.

Cette «collaboration exceptionnelle» a fait partie des éléments qui ont été soulignés lors du bilan officiel du Comité organisateur, étape qui marquait la fin de l’aventure pour ses membres, ce mercredi 21 juin. Du même coup, un costaud rapport final de 350 pages a été déposé et présenté à la Ville de Rivière-du-Loup, à SPORTSQUÉBEC et au ministre de l’Éducation du Québec, trois mois après la fin des compétitions.

«Ce que je souhaite qu’on retienne, c’est la mobilisation générale qu’a entrainée la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, autant du côté de la population que chez les partenaires du milieu des affaires», a résumé la directrice générale du COFJQ, Karine Malenfant. «Pour moi, c’est la plus grande réussite. On a prouvé à tout le Québec qu’on est capables d’accueillir un événement d’une telle envergure. Ce n’est pas rien. On a rayonné et on a obtenu l’effet wow».

Selon elle, la région de Rivière-du-Loup peut être fière du travail accompli, mais aussi de son dynamisme. «On a démontré qu’on a des installations exceptionnelles, c’est vrai, mais le cœur des Jeux, c’est notre milieu, c’est notre région, et c’est vraiment un gros plus.»

La force et la résilience de la communauté devant les obstacles, notamment ceux de la pandémie, et sa capacité à tisser des liens durables et de se rassembler autour d’un projet commun est aussi un élément fort noté par le maire Mario Bastille, de même que la directrice générale de SPORTSQUÉBEC, Isabelle Ducharme.

«Pour moi, au-delà des installations [dont on bénéficie aujourd’hui], ce que je retiens, c’est la volonté des gens de travailler ensemble pour une cause», a mentionné M. Bastille. «Nous avons vécu une Finale extraordinaire […] Nous en sommes très fiers.»

«La communauté de Rivière-du-Loup était au rendez- vous, que ce soit à la Place des Jeux, sur les plateaux de compétition ou dans les divers rôles de bénévoles. Par-dessus tout, c’est l’implication de l’ensemble de la population et la grande collaboration entre les divers partenaires qui m’a impressionnée le plus», a-t-elle dit, invitant la Ville à ne pas attendre 50 ans de plus avant de déposer une nouvelle candidature pour les Jeux.

«Chapeau pour ce que vous avez accompli et merci. On est fiers de vous et de la réalisation», a-t-elle ajouté.

LA RÉGION EN VITRINE

Du 3 au 11 mars dernier, la 56e Finale des Jeux du Québec a offert à la région «une vitrine exceptionnelle» partout à travers le Québec. Près de 400 articles et publications sur le Web ont fait mention de la tenue de la compétition multisport, pour laquelle 72 représentants des médias étaient accrédités. Le public s’est aussi présenté au rendez-vous toute la semaine, créant un achalandage constant à la Place des Jeux et sur les sites de compétition. Certains ont même été complets lors des finales.

Tous les principaux objectifs ont aussi été atteints par le Comité organisateur, qui a réussi à réunir 2 125 personnes au sein du Fan Club, à recruter 2 150 bénévoles et à vendre tous les 2 600 billets disponibles pour les cérémonies officielles.

UN SURPLUS ESTIMÉ À 550 000 $

Du côté des finances, le Comité organisateur s’est aussi réjoui d’avoir bouclé ses activités avec un surplus financier (envisagé) de 550 000 $. Ce surplus s’explique en grande partie par la révision à la baisse du nombre de participants dans les mois précédant la Finale (2 550 contre un maximum attendu de 3 300). L’abandon ou la réduction de certains projets, en raison d’un manque de personnel, fait aussi partie de l’explication.

Concrètement, les revenus totaux de la Finale se sont élevés à 8 535 177 $, portés par les subventions gouvernementales, les commandites et les revenus autonomes. Les principales dépensent elles, ont été sans surprise liées aux salaires, aux frais de fonctionnement et aux activités nécessaires comme l’alimentation et le transport.

«On a géré de façon très rigoureuse. Chaque fois qu’on a pris une décision, c’était pour l’athlète, pour lui permettre de vivre une plus belle expérience. C’est ce qui nous a guidé dans nos choix», a expliqué Karine Malenfant.

DES LEGS NOMBREUX

Notons que les montants supplémentaires seront utilisés à bon escient. Les principaux bénéficiaires seront les jeunes et le milieu sportif des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, notamment par la mise en place d’un programme de bourses pour les athlètes de niveau élite et le soutien à des initiatives visant le développement de la pratique sportive et de l’excellence.

Un comité de legs sera formé par la Ville de Rivière-du-Loup pour gérer (et attribuer) les montants supplémentaires, qui devront toutefois d’abord être confirmés par un audit financier. Cette entité indépendante sera composée de représentants issus de la Ville de Rivière-du- Loup, de la MRC de Kamouraska, du milieu sportif, de la 56e Finale des Jeux du Québec et du milieu de l’éducation.

Outre les retombées financières importantes liées à l’événement, les nouvelles infrastructures sportives comme le Stade de la Cité des Jeunes et la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup feront partie de l’héritage important laissé par les Jeux. Même chose pour les sentiments d’appartenance et de fierté créés par cet exploit d’avoir réussi à accueillir autant de jeunes athlètes québécois, a-t-on rappelé, bien que cela est peut-être moins tangible.

LOU DEMEURE À RDL

Soulignons enfin que la mascotte de la 56e Finale, Lou, ne sera pas rangée aux oubliettes. Le COFJQ a accepté de la confier en adoption à la Ville de Rivière-du-Loup. À compter de cet été, Lou continuera donc d’aller à la rencontre des citoyens, notamment dans le cadre des activités du Service loisirs, culture et communautaire.