Un prix provincial pour la compétition de patinage de vitesse des Jeux du Québec

Des gradins remplis à craquer. Une ambiance survoltée. Des courses excitantes, livrées par des athlètes galvanisés par des années d'attente. Des bénévoles avenants et investis. La compétition de patinage de vitesse tenue dans le Stade de la Cité des jeunes fraîchement rénové restera certainement parmi les souvenirs les plus vibrants de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022. Patinage de vitesse Québec vient de le reconnaître en accordant son titre de l'Événement de l'année à la compétition de courte piste tenue les 4, 5 et 6 mars dernier.

Cet honneur a été remis au club de patinage de vitesse Les Loupiots lors du congrès annuel de la fédération sportive tenu à Sherbrooke. Le club, très impliqué dans l'équipe de site avant et pendant la Finale, avait lui-même soumis cette candidature, conscient qu'il rivalisait avec des compétitions de plus grande envergure comme la Coupe du monde ISU de courte piste (Montréal) et les Jeux mondiaux des maîtres (Québec).

Patinage de vitesse Québec a voulu souligner le travail de longue haleine réalisé pour la 56e Finale des Jeux du Québec, travail qui s'est étalé sur trois ans en raison des deux reports de l'événement, mais aussi l’incontestable succès de cette édition, réalisée sans anicroche.

Pour Les Loupiots, ce prix ne représente que la poussée de départ vers de belles années de compétitions et de pratique du patinage de vitesse à Rivière-du-Loup.

«Pour nous, ce n'est que le début! Avec la conversion du Stade et la réussite de la Finale des Jeux du Québec, nous pouvons maintenant espérer recevoir des compétitions de très grande envergure», estime Isabelle Gagnon, présidente du club, qui a reçu le prix en compagnie de Steve Alexandre, coordonnateur des compétitions. Ce dernier a agi comme délégué au sport dans l'équipe du Centre Premier Tech.

«Depuis mars, quand les gens me parlent de la Finale, ils évoquent souvent l'ambiance lors des compétitions de patinage de vitesse. C'était complètement fou! On se serait cru aux Jeux olympiques! Nous sommes fiers d'avoir pu offrir un cadre compétitif aussi stimulant aux jeunes athlètes et un spectacle aussi enlevant pour les nombreux spectateurs qui ont pu assister aux différentes épreuves», mentionne Karine Malenfant, directrice générale de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022.

«La Finale a mis en lumière l’excellence de nos clubs sportifs, l’exceptionnelle capacité de mobilisation de la région de même que la qualité de nos infrastructures, parmi lesquelles la toute nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des jeunes. Tous ont travaillé de concert pour faire vivre à nos invités un événement inoubliable et c’est une immense fierté de maintenant voir l’événement reconnu par Patinage de vitesse Québec, se réjouit le maire Mario Bastille. Bravo à tous ceux qui ont contribué à faire rayonner notre ville!»

En 2024, le club Les Loupiots accueillera notamment les Championnats québécois de courte piste chez les 10-12 ans, au Stade de la Cité des jeunes.