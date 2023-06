Louis-Marie Bastille réélu à la présidence de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent tenait son assemblée générale annuelle le mercredi 7 juin 2023. Une vingtaine de délégués en provenance des municipalités, institutions scolaires et associations régionales de loisir et de sport y ont participé et ont pris connaissance des rapports d’activité et financier de l’organisme pour l’année 2022-2023.

Les membres présents ont pu constater les efforts investis par Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent pour consolider de nombreux projets pour l’avancement du loisir culturel, du sport, du plein air et du service d’accompagnement, tant pour les écoles, les municipalités que les associations régionales. Les membres ont également pu constater qu’un montant de 822 870 $ a été remis aux différents acteurs de la région afin de soutenir de nombreux projets structurants.

Les dirigeants de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent confirmaient également aux participants de l’assemblée que le Gouvernement du Québec considère que l’accès à des équipements (matériel) est l’un des obstacles importants pour la pratique d’activités physiques et de sports, en particulier pour les clientèles démunies, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Pour contrer la situation, le gouvernement souhaite développer un vaste réseau de prêt d’équipements sur l’ensemble du territoire. Il a mandaté les URLS et le Réseau des URLS pour le mettre en place. Dans les prochaines années, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent sera donc appelé à mobiliser les différents territoires afin de réaliser ce nouveau mandat.

Le conseil d’administration sera composé, pour l’année 2023-2024, de Anne Mailloux du District scout Est-du-Québec (vice-présidente), Annie Lévesque des Dynamiques de Rimouski (secrétaire-trésorière), Lise Bossé de l’Association régionale de patinage artistique de l’Est-du- Québec, Manolya Tükeli du Cégep de Rivière-du-Loup, Ariane Parent, administratrice indépendante et de Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste (président), Bernard Tessier de l’Association régionale des clubs juniors de quilles de l’Est-du-Québec et Richard Rancourt du Carrefour 50+ du Québec.