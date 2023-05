Tristan Pomerleau portera les couleurs des 3L 

Grosse nouvelle pour l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup. L’équipe de la LNAH a annoncé s'être récemment entendue sur un contrat avec le défenseur louperivois Tristan Pomerleau. Il se joindra à la formation pour les deux prochaines saisons.

C'est donc un grand retour à Rivière-du-Loup, sa ville natale, pour le gaucher de 5'11" et 200 livres. Il avait été un choix de 10e de l'équipe en 2018.

Pomerleau, 26 ans, a passé la dernière saison au Danemark où il s'est distingué comme un défenseur de premier plan. En 46 matchs, il a compilé une fiche de 30 points en plus de maintenir un différentiel de +23. Il a été utilisé à toutes les sauces, en plus de disputer la finale des séries éliminatoires avec son équipe.

Précédemment, il a aussi joué deux saisons dans la ECHL, en plus de disputer quelques matchs dans la AHL.

En plus de son jeu physique, et de ses habiletés avec la rondelle, l'athlète louperivois a toujours été reconnu pour ses qualités de leader.

«C’est un grand coup pour l'organisation. C'est important d'avoir des joueurs de la région dans l'équipe. Dans le cas de Tristan, c'est plus qu'un gars de la région, il a 26 ans et il est en mesure de prendre des grosses minutes. Il devrait avoir un gros impact dans notre alignement et il viendra solidifier notre défensive. Il est dure à jouer contre et il sera apprécié des partisans», a souligné le directeur général, Fabien Dubé.

De son côté, l’athlète s’est réjoui d'être de retour à Rivière-du-Loup, là où tout a commencé. «Je suis très heureux de revenir dans ma ville natale et de pouvoir jouer devant mes proches et amis. Ce sera une fierté pour moi de porter les couleurs de l’équipe», a-t-il fait savoir.

Tristan Pomerleau sera présent au tournoi de golf de l'équipe le 3 juin prochain où il rencontrera les partisans et les partenaires de l'équipe.