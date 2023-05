Soccer : du calibre très intéressant dans l’Est-du-Québec 

Une quinzaine d’athlètes de Rivière-du-Loup et des environs jouent actuellement au sein de l’une des trois équipes de l’Est-du-Québec qui évoluent dans la Ligue de développement provinciale (LDP). Trois formations de calibre AAA qui réussissent à tirer leur épingle du jeu contre les représentants de grands centres québécois.

L’Est-du-Québec est représentée par des formations U16 masculine et féminine, de même qu’une équipe U15 masculine, cette saison dans la LDP. Le calendrier a été lancé au début mai. Une quinzaine de matchs sont à l’horaire.

Formées principalement d’athlètes de la région de Rimouski, les équipes comptent tout de même sur des joueurs et joueuses de Rivière-du-Loup et des environs. Des athlètes qui se développent avec le programme Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, notamment, et qui performent sans complexe.

«On a une belle représentation du programme de Rivière-du-Loup, c’est vraiment intéressant», a noté l’entraineur et directeur technique de l’Association régionale de soccer de l'Est-du-Québec (ARSEQ), Philippe Charest-Brenn.

C’est la deuxième année consécutive que la région est représentée dans la Ligue de développement provinciale. La saison dernière, malgré la nouveauté, les équipes avaient réussi à très bien faire, s’imposant devant plusieurs autres équipes québécoises. La formation U15 masculine avait même terminé au troisième rang en province, un bel exploit qui illustre bien le talent régional et les efforts faits dans le sport au Bas-Saint-Laurent ces dernières années.

«On a été agréablement surpris des résultats», a confirmé M. Charest-Brenn.«On a vu qu’on était vraiment de niveau et c’est encore le cas cette saison. Les premières parties ont été très serrées. C’est positif pour la suite.»

Les équipes actuelles sont formées en grande partie des joueurs présents l’an dernier. On s’attend donc à de bonnes saisons, même si rien n’est joué. Quoi qu’il arrive, l’expérience sera formatrice.

BELLE OPPORTUNITÉ

Il faut comprendre que la Ligue de développement compte sur des équipes à la grandeur de la province. Y jouer oblige les représentants de l’Est-du-Québec à multiplier les heures de voyages en autobus. On estime toutefois que le prix en vaut la chandelle.

Les opportunités de jouer à un haut calibre demeurent limitées pour les athlètes de la région. Si certains joueurs choisissent de rejoindre une équipe de la région de Québec, dans la Première ligue de soccer du Québec, la LDP demeure l’une des alternatives les plus intéressantes pour la poursuite de leur développement.

«Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de temps et d’implications. C’est exigeant aussi pour les jeunes, mais ça vaut tellement la peine. Avoir accès à une qualité de soccer comme ça, c’est vraiment intéressant. Si on ne le faisait pas, plusieurs joueurs évolueraient dans des ligues plus faibles. On est contents qu’ils aient cette opportunité d’amener leur jeu à un autre niveau», a partagé Philippe Charest-Brenn.

Le fait d’avoir trois équipes en PLD est un beau fait d’arme pour l’Est-du-Québec. Il n’est pas acquis que ce soit le cas chaque année, mais pour le moment, la cohorte compte sur un niveau de jeu très intéressant.

«On a une bonne cohorte. Nos équipes rivalisent. On ne gagne pas toujours. Mais on a de bons matchs. Les jeunes se débrouillent bien et c’est une belle fierté pour toute la région», a souligné le directeur technique de l’ARSEQ.

«C’est aussi une belle continuité pour le programme Sport-études aussi. On voit les athlètes évoluer tout l'été. C'est sûr que ça les aide dans leur progression.»

Les trois équipes sont entrainées par Charles De Santis (U16M), Jimmy Gautier (U15M) et Mérédith Pineau (U16F), tous très impliqués dans le développement du soccer de l’Est-du-Québec. Elles joueront quelques matchs à Rivière-du-Loup au cours de la saison. Les personnes intéressées par leurs activités peuvent suivre la page Facebook de l’ARSEQ.