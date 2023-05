Courir pour les zèbres à Rivière-du-Loup pour une 8e année

Malgré le temps gris et venteux de samedi dernier, les coureurs de l’événement Courir pour les zèbres se sont présentés sur la ligne de départ au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup afin d’amasser des fonds pour soutenir les familles touchées par les maladies rares et appuyer la recherche scientifique.

Comme l’an dernier, les participants ont pu s’inscrire afin de prendre part à un circuit de sept kilomètres, dont les départs avaient lieu à chaque heure, entre 8 h et 18 h. Onze coureurs ont relevé le défi de parcourir un total de 70 kilomètres.

Les sept mille mètres à franchir symbolisent les 7 000 maladies orphelines. La météo n’était pas clémente, mais pour des coureurs, les conditions étaient parfaites. Le soleil est sorti vers 15 h et ç’a été notre motivateur extrême», explique l’organisateur de l’événement Courir pour les zèbres de Rivière-du-Loup, Richard Roy.

Il indique que 200 trousses de course ont été vendues dans la région, sur un total de 880 au Québec. «C’est un taux de participation vraiment intéressant. On s’encourage en groupe à dépasser nos limites et on ne voit pas le temps passer», rapporte Richard Roy.

À tout moment lors de la journée du 13 mai, au moins une vingtaine de coureurs parcouraient la boucle d’un kilomètre. Sept élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont battu leur objectif de course. À chaque heure, de nouveaux athlètes se joignaient au groupe, ce qui amenait du sang neuf et une autre dose d’énergie.

Des représentants de l’Auberge la Clé des champs de Saint-Cyprien se sont également rendus sur place. Cet organisme bénéficiera du don louperivois de la Fondation Simon le zèbre.

La fondation Simon le Zèbre tire son nom du jeune Simon, atteint du syndrome de Sotos, une maladie qui touche une naissance sur 14 000. Pour plus d’informations : simonlezebre.ca