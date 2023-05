Ligue Puribec : tout est en place pour une 45e saison

Glissades au deuxième but, longues balles, duels de lanceurs et l’odeur des hot-dogs… tout est en place pour une 45e saison remplie d’actions dans Ligue de baseball Puribec. Elle s’amorcera, comme le veut la tradition, lors du long week-end de la fête des Patriotes.

En conférence de presse dans les nouvelles installations de Puribec à Rimouski, le 15 mai, les dirigeants du circuit ont officiellement lancé les activités de la plus vieille ligue de baseball senior au Québec.

Le premier match de la campagne sera disputé le samedi 20 mai et opposera les Braves Batitech du Témiscouata aux Cataractes McCain à Grand-Sault.

«Au fil des années, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut être très fier de ce record de longévité. Aujourd’hui, si nous avons encore du baseball au Bas-Saint- Laurent, c’est grâce à tous les dirigeants, les bénévoles et les joueurs qui ont mis l’épaule à la roue depuis la fondation en 1978», affirme le président Denis Bérubé.

«De plus, sans la participation généreuse de Puribec depuis une vingtaine d’années, il aurait été très difficile de perdurer. On doit leur lever notre casquette», ajoute M. Bérubé.

DU BASEBALL DE QUALITÉ

Cette année, cinq équipes se disputeront les grands honneurs alors que Rimouski, Témiscouata, Grand-Sault, Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup croiseront le fer dans une saison régulière de 20 parties, plus les séries éliminatoires.

«La réalité c’est que nous avons un peu moins d’équipes, mais il faut s’attendre à une saison encore plus excitante avec des formations plus équilibrées et des parties très serrées», analyse le président du circuit.

L’éclosion de jeunes joueurs locaux est aussi à prévoir en raison du développement du baseball mineur et de la maturité des programmes de baseball dans la région.

VIRAGE TECHNOLOGIQUE

D’autre part, la Ligue Puribec continue son virage technologique afin d’améliorer l’expérience des amateurs de baseball du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick. Les partisans pourront suivre, une fois de plus cette année, toutes les parties en direct gratuitement, sur leur téléphone intelligent ou leur tablette, via la plateforme IScore.

Tout au long de la saison, la page Facebook et le compte Twitter de la Ligue de baseball Puribec seront alimentés très régulièrement. Les amateurs pourront y retrouver : les résultats des parties, les lanceurs partants, les liens pour le résumé de match avec photos, les entrevues et les articles publiés dans les médias locaux.