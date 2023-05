Des retours confirmés et de nouveaux joueurs pour les 3L 

Après une «année de transition» qui s’est tout de même conclue «plus tôt que prévu» avec une élimination en première ronde des séries éliminatoires, l’organisation des 3L de Rivière-du-Loup regarde l’avenir avec enthousiasme. Les Louperivois souhaitent profiter de ce qu’ils ont bâti pour passer au prochain niveau et devenir une équipe compétitive au sein de la LNAH.

Du côté du personnel hockey, Eric Haley a été reconfirmé dans son poste d’entraîneur-chef pour la prochaine campagne. Il sera donc de retour pour une troisième saison avec la formation louperivoise. Comptant sur plusieurs années d’expérience dans la LNAH, il amène beaucoup de leadership et de passion au groupe et c’était important pour l’organisation d’offrir de la stabilité à ce noyau de joueurs.

Dans le cas de Fabien Dubé, il est lui aussi reconduit dans ses doubles fonctions de directeur général et d’entraineur adjoint. Il est de retour pour une troisième saison. Son professionnalisme, sa passion et son approche avec les joueurs sont ce qui fait de lui le candidat souhaité dans ce poste pour continuer le travail qui est déjà bien amorce, estime la direction.

«Je suis heureux de revenir pour une troisième saison. C’est un plaisir de travailler avec le groupe en place et nous bâtissons quelque chose qui progresse bien. J'adore la ville de Rivière-du-Loup et je suis heureux d'être de retour pour une troisième saison», a fait savoir l’entraineur-chef Éric Haley.

«Je suis très fier de continuer le travail débuté avec l’organisation. Nous avons eu une belle progression lors de la dernière saison et nous envisageons de meilleurs jours dans l’avenir. Le but premier est de rendre les gens du Bas-St-Laurent fier de leur équipe. Continuons le travail!», a commenté Fabien Dubé.

ANNÉE DE TRANSITION

La saison 2022-2023 en aura été une de transition pour l’organisation des 3L. Avec le repêchage d’expansion et étant rendu à la fin d’un cycle, il ne restait que six joueurs réguliers des saisons précédentes au moment de débuter la saison. Un nouveau groupe de leadership a été nommé avec Louick Marcotte en tête qui a notamment été en nomination pour le trophée du leadership dans la LNAH.

L’équipe s’est rajeunie et a greffé plusieurs nouveaux joueurs afin de débuter un nouveau cycle. Les Marc-Olivier Crevier-Morin, Samuel Thibault, Anthony Gagnon, Émilien Boily, Gabriel Denis et Sean O’Neill, pour ne nommer que ceux-là, sont arrivés à la suite de repêchages passés ou par transaction. L’organisation rappelle aussi avoir été en mesure d’ajouter comme agents libres les Tristan Côté-Cazenave, William Cyr et Olivier Mathieu.

«Le plus gros défi était d’établir nos valeurs d’organisations avec ces nouveaux visages. Nous sommes heureux de compter sur des joueurs avec de bonnes valeurs et de belles personnalités qui démontrent beaucoup d’engagements envers l’uniforme des 3L et la région», a soutenu l’organisation louperivoise.

«Nous avons également démontré une belle progression au niveau des statistiques par rapport à la saison précédente. Nous avons grandement amélioré notre défensive et les statistiques le démontrent bien que ce soit au niveau des buts accordés que du désavantage numérique.»

La saison 2023-2024 s’annonce prometteuse pour les 3L qui pourront compter sur plusieurs retours dans le but de continuer la progression. C’est dans cet élan de continuité que que la direction a confirmé le retour de Louick Marcotte, Maxime St-Cyr et Anthony Gagnon qui seront sur une deuxième année de contrat. Arrivé au mois de février, un favori de la foule, Olivier Mathieu, sera lui aussi de retour pour la prochaine campagne. Un autre joueur qui portera de nouveau le chandail et qui a mérité l’appréciation des partisans est Sean O’Neill.

NOUVEAUX JOUEURS

Par ailleurs, le défenseur Félix Boivin, un choix au repêchage de l’équipe en 2021, se joindra l’équipe pour les deux prochaines campagnes. Le droitier démontre beaucoup de hargne sur la glace et est d’une grande utilité en avantage numérique. Il viendra solidifier la brigade d’une belle manière.

Le deuxième joueur à se joindre à l’équipe pour les deux prochaines saisons est l’ancien attaquant des Remparts de Québec et de l’Océanic de Rimouski, Olivier Garneau. Cet attaquant gaucher offensif a disputé plus de 300 matchs dans la LHJMQ et 4 saisons dans le réseau universitaire. Il viendra ajouter du punch à notre attaque, estime Fabien Dubé.

L’organisation des 3L tient à remercier ses partisans qui ont été plus nombreux à suivre l’équipe au cours de la dernière saison. Elle estime d’ailleurs les 2 bonnes foules durant les séries éliminatoires représentent une réussite et démontrent un intérêt envers la progression de notre équipe durant cette saison importante dans notre processus.

Par ailleurs, le tournoi de golf de l’équipe aura lieu le 3 juin prochain. Il est possible de venir nous rejoindre pour le souper seulement. Pour information, contactez Bruno Saindon au 418-709-3333.