Tournoi Alex Belzile : 11 500 $ pour la communauté de Saint-Éloi 

Le quatrième Tournoi de balle donnée Alex Belzile a fait des heureux au cours des dernières semaines à Saint-Éloi. L’organisation a remis 11 500 $ en dons au profit de la Corporation des Loisirs et de l’école L’Envol.

Le tournoi de balle, devenu une belle tradition, répond ainsi à son objectif d’encourager et de soutenir la pratique de différents sports dans la communauté. Concrètement, une somme de 10 000 $ a été remise aux loisirs de la Municipalité, tandis que 1 500 $ ont été donnés à l’établissement scolaire local.

«On est vraiment fiers de constater que les gens embarquent avec nous et que ce soit devenu un rendez-vous. Les gens du milieu ont notre cause à cœur et c’est les jeunes qui en profitent.»

Organisée du 1er au 3 juillet, la quatrième organisation a été couronnée d’un franc succès avec plusieurs belles nouveautés. Avec les années, l’événement est devenu réellement attendu dans la communauté.

Les équipes sont présentes et ont hâte de participer au rendez-vous estival. Les partenaires, les collaborateurs bénévoles sont aussi nombreux à contribuer au succès, sans oublier la population qui répond toujours en grand nombre.

«Chapeau à toute la communauté et à toutes les personnes qui rendent ça possible et qui nous encourage. C’est incroyable l’appui que nous avons de la région. C’est certain que c’est vraiment incroyable, surtout de redonner pour mettre à niveau les infrastructures, contribuer au niveau sportif.»

L’organisation travaille depuis un bon moment déjà sur le cinquième tournoi qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet 2023. Le format de 10 équipes compétitions demeure et plusieurs belles annonces auront lieu prochainement.

Alex Belzile confirme d’ailleurs déjà un bel engouement. «Est-ce que c’est parce que j’ai joué une partie de la saison à Montréal? Je ne sais pas trop. Quoi qu’il en soit, ce sera une belle édition et nous voulons mettre le paquet!»

L’invitation est lancée.