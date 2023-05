8 médailles d’or pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

La Fédération québécoise de ballon sur glace tenait son Championnat provincial mineur à Lévis, du 28 au 30 avril dernier. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par plus de 130 joueurs, dont 48 élèves qui sont actuellement membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano. L’organisation avait des équipes dans 8 catégories en compétition et il l’a emporté dans chacune de ces divisions.

Dans le M10 (10 ans et moins), le Blitz/T-Miss l’a emporté 3 à 0 en finale face aux Lil Scorpions de Chisasibi pour récolter une 1re médaille d’or. Le Blitz/T-Miss venait ainsi compléter une fin de semaine parfaite compilant 4 victoires en 4 rencontres et n’accordant aucun but.

Le Blitz M12 masculin a connu un parcours presque similaire au M10, remportant leurs 4 parties dont le match ultime par la marque de 5 à 1 face à l'Amigo de St-Célestin.

Les T-Miss M12 féminin ont connu un parcours plus difficile. Elles ont terminé 3e et dernière de leur division en ronde préliminaire avec une fiche d’une nulle et d’une défaite. Elles ont ensuite gagné leur match de quart de finale ainsi que la demi-finale par un pointage de 1 à 0 avant de l’emporter en grande finale 3 à 1 face aux Mini-Chouettes de Sayabec.

Dans le M14 féminin, les T-Miss ont blanchi leurs adversaires lors de leurs 6 parties dont la finale qu’elles ont remporté 2 à 0 face aux Flames du Nord-du-Québec. Puis, le Blitz du M14 masculin a également gagné la médaille d’or, grâce à leurs 4 gains en 4 départs dont une victoire de 2 à 1 en prolongation lors de la finale les opposant à l’Amigo du Centre-du-Québec.

Le club du Blitz M16 masculin a connu un parcours presque similaire gagnant eux aussi leurs 4 rencontres, mais n’ayant pas besoin de surtemps lors du match décisif défaisant ainsi le Dynamite de Lanaudière par la marque de 3 à 0.

Le Blitz M19 masculin s’est aussi signalé. L’équipe a remporté ses 3 matchs par blanchissage dont la finale par 1 à 0 face au Dynamite de Lanaudière. Le Blitz M19 masculin remporte ainsi un 2e titre majeur en l’espace de quelques semaines après avoir gagné le Championnat canadien juvénile au début avril en Saskatchewan.

Enfin, l’équipe féminine T-Miss M19 s’est également distinguée marquant un total de 14 buts en 3 rencontres dont 4 lors de la finale et en n'en accordant aucun pour décrocher l’or en finale contre les Draveuses de Sayabec. Les T-Miss M19 s’assurent d’être les représentantes du Québec lors du prochain Championnat canadien juvénile de 2024 qui aura lieu au Manitoba. Le Blitz M19 prendra aussi part à cette compétition en mars 2024 à titre de champion défendant.