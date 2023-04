Le Club de tennis de Rivière-du-Loup devance sa programmation

Le Club de tennis de Rivière-du-Loup entamera la 44e saison de son histoire le samedi 13 mai prochain. Ayant connu l’an dernier l’une de ses meilleures saisons depuis 30 ans, le Club devancera sa programmation afin de répondre à un nombre grandissant de nouveaux adeptes.

Étant donné que ses adeptes sont de plus en plus nombreux à fouler ses terrains et qu’ils le font de plus en plus tôt depuis quelques années, le Club de tennis a décidé d’offrir ses premiers cours dès le premier jour de la saison.

D’ici au 12 mai, il est également possible de se procurer une carte de membre au tarif présaison en se rendant directement à www.tennisrdl.com, une promotion ayant suscité beaucoup d’intérêt l’an dernier.

En 2022, le Club a recensé près de 300 joueurs de tennis et de pickleball. Plus précisément, 134 membres adultes et 156 membres juniors ont fréquenté le Club l’an dernier, une augmentation d’une trentaine d’adultes et de plus de 125 jeunes par rapport à il y a une dizaine d’années.

Question de répondre à une demande grandissante, le Club ne cesse d’étirer sa saison depuis quelques années et offrira désormais des cours dès son ouverture, et ce, jusqu’au début novembre.

En plus des ligues de tennis et de pickleball, près d’une dizaine de tournois seront offerts aux joueurs récréatifs et compétitifs.