Spectacle à grand déploiement pour les Arabesques 

Une année de préparation, plusieurs semaines de pratiques, des dizaines de bénévoles et quelques centaines d’athlètes et d’artistes de tous les âges, dont des patineuses artistiques, des patineurs de vitesse, des joueurs de hockey, des chanteuses et des danseuses… Le spectacle annuel des Arabesque de Rivière-du-Loup n’avait rien d’ordinaire cette année. Un couple de patineurs olympiques a même passé la fin de semaine en ville pour l’occasion, rien de moins.

Préparée depuis plusieurs mois, la soirée-spectacle visait à souligner le travail des athlètes du Club de patinage artistique des Arabesques de Rivière-du-Loup, mais aussi - et surtout - à célébrer le 350e anniversaire de la ville. Elle a finalement été présentée, ce samedi 15 avril, devant plus de 1 200 spectateurs réunis au Centre Premier Tech.

Véritable spectacle de variété, la présentation a offert des numéros de patinage artistiques variés et parsemés de plusieurs surprises. Les élèves du programme arts-études de l’ÉSRDL et de l’école District Danza ont notamment accompagné les athlètes sur glace à la voix et à la danse au cours de plusieurs prestations. Des joueurs de hockey des Sphinx et des Albatros, de même que des patineurs de vitesse des Loupiots se sont même joints à la fête, mettant de l’avant leurs habiletés.

Le tout était enrobé de musiques des dernières décennies, ainsi que d’impressionnants jeux de lumières. Bref, il y avait un peu de tout pour séduire petits et grands.

«On a décidé de faire les décennies de la musique pour se coller sur le concept du 350e. On a approché les écoles et les clubs au cours de la dernière année. On leur a dit qu’on avait une idée de fou et qu’on voulait qu’elle se réalise! Je pense que ç’a donné tout un résultat», s’est réjoui la présidente du club de patinage artistique des Arabesques, Stéphanie Gendron.

«C’est super émouvant de visualiser quelque chose depuis plusieurs mois et de finalement voir le résultat fini. Ç’a amené beaucoup d’émotions. Et pour les jeunes, c’est vraiment magnifique de constater le grand déploiement du spectacle.»

Pour les patineuses, il s’agissait également du point d’exclamation de plusieurs semaines de pratiques et de dévouement. Elles étaient fières du travail accompli.

«On a créé des liens avec les autres athlètes et artistes, et leur présence a amené quelque chose de différent de ce qu’on fait habituellement, autant pour nous que pour les spectateurs», a partagé Andréanne Lévesque.

«Ç’a demandé beaucoup de travail, alors on avait vraiment hâte de présenter ce qu’on avait préparé. C’est aussi la fin de notre saison, alors ça boucle bien tout ça», a confié Annabelle Dubé, qui troquera bientôt son double rôle de patineuse et d’entraineure pour se consacrer seulement à l’accompagnement des jeunes.

Même les athlètes d’autres sports ont apprécié l’expérience. Les joueurs de hockey Victor Côté et Antoine Dumont sont sortis de leur zone de confort, mais ils n’ont pas regretté de se faire prendre au jeu, que ce soit pour les numéros d’habiletés, de patinage en couple et pour accompagner les plus jeunes patineurs. «C’est une nouvelle expérience, et on a appris de nouvelles choses», ont-ils dit avec le sourire.

INVITÉS DE MARQUE

Notons que le spectacle a également été marqué par la présence de patineurs professionnels, dont le couple canadien formé de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, cinquième des plus récents championnats du monde, ainsi que par Marc-Antoine Laporte de Mont-Joli et sa partenaire Isabelle Lelievre, artistes sur glace dans le cadre de tournées mondiales Disney sur glace.

«On est vraiment contents d’être là. C’est un gros événement et nous sommes vraiment heureux d’en faire partie avec le club. De voir comment ils ont mélangé les disciplines, ça ajoute à la diversité et c’est super intéressant», a lancé Laurence Fournier Beaudry.

«Notre but, c’est d’inspirer les gens, de connecter avec eux et de leur faire vivre un moment spécial. On est juste des patineurs qui ont commencé comme tous les athlètes ici et c’est vraiment plaisant d’être là avec eux et de pouvoir leur montrer que tout est possible», a ajouté son partenaire.

D’une façon, l’envergure de l’événement vient aussi témoigner de la vitalité du club des Arabesques de Rivière-du-Loup. Des centaines d’athlètes y ont participé, des tout-petits qui chaussent les patins depuis quelques mois seulement jusqu’à Linda Joubert qui pratique le patinage artistique depuis maintenant 50 ans. Chose certaine, la relève est assurée.

>> Un séminaire pour les patineurs d’ici…et d’ailleurs

Les patineurs des Arabesques, mais aussi ceux d’autres clubs de patinage artistique de l’Est-du-Québec, ont participé à un séminaire bien spécial dans la journée de dimanche à Rivière-du-Loup.

Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Sorensen, Marc-Antoine Laporte et Isabelle Lelievre ont profité de leur passage en sol louperivois pour redonner à la communauté et partager leurs connaissances et expériences avec la relève.

Tout au long de la journée, plusieurs ateliers ont été organisés, autant sur la glace qu’à l’extérieur. Denis-Alexandre Nadeau (préparation mentale) et Edith Laplante (Essentrics) ont aussi fait partie de la programmation comme intervenants.

«L’objectif, c’est de partager le côté technique, notre savoir, mais aussi le plaisir qu’on a sur la glace, a soutenu Laurence Fournier Beaudry. On veut aussi leur faire réaliser que le côté artistique et la personnalité de chacun apportent vraiment quelque chose aux performances.»

Les jeunes étaient divisés dans différents groupes. Ils ont passé du temps avec chaque intervenant tout au long de cette journée dont ils se souviendront certainement longtemps.