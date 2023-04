La Ligue Progression de Rivière-du-Loup fête ses 50 ans

L’une des plus anciennes ligues de hockey pour adultes au Québec est à Rivière-du-Loup, bien en vie. Depuis 50 ans maintenant, la Ligue de hockey Progression Budweiser permet à plusieurs dizaines de joueurs de chausser les patins en milieu de semaine pour du hockey de bon calibre. Et ce n’est pas près de se terminer.

Fondée en 1973, la ligue fêtera officiellement son demi-siècle d’existence le samedi 15 avril prochain, entre 13 h et 17 h, au Stade de la Cité-des-Jeunes.

Selon le président de la ligue, Jimmy Lévesque, l’après-midi débutera par le match décisif de la série demi-finale entre Autocar Bas-Saint-Laurent et La Petite Grenouille à 13 h. Mercredi soir, Autocar Bas-Saint-Laurent, championne de la saison régulière, a compté un but in extremis en fin de match pour demeurer en vie et égaliser la série.

Dans l’autre duel, l’équipe Bérubé GM, qui a terminé en deuxième position, a été éliminée par MM Services Agricoles qui a assuré sa place en finale.

Les festivités se poursuivront avec un match des anciens joueurs (14 h 30), suivi d’une partie amicale réunissant des joueurs éliminés et des remplaçants (16 h). La soirée se poursuivra au centre-ville de Rivière-du-Loup afin de fraterniser tous ensemble. La population et les anciens joueurs sont d’ailleurs tous conviés à cette activité festive.

«UNE LIGUE DE GARAGE DE LUXE»

La Ligue de hockey Progression de Rivière-du-Loup compte dans ses rangs d’excellents joueurs, dont certains y trouvaient refuge afin de continuer à pratiquer leur sport favori après une belle carrière aux niveaux junior et senior. Les parties sont arbitrées, chronométrées et les statistiques sont cumulées, ce qui en fait une «ligue de garage de luxe», a convenu Jimmy Lévesque en riant.

Encore aujourd’hui, des membres des 3L de Rivière-du-Loup et d’autres ligues senior régionales y évoluent, voyant une bonne occasion de maintenir la forme et de jouer au hockey sur semaine. À preuve, certains des meilleurs joueurs du circuit, les Nathan Ouellet, Michael Ward, Raphaël Santerre, Félix Gagnon, Jérémy et Jeffrey Desjardins, Stéphane Thibault et Olivier Dumont s’illustrent aussi dans le Circuit senior KRTB ou encore avec les Fondations B.A. de Trois-Pistoles dans une ligue en Gaspésie.

Selon Jimmy Lévesque, plus de 50 % des joueurs qui évoluent dans la Ligue Progression jouent ou ont joué dernièrement dans un circuit senior. «Pour plusieurs, jouer le mercredi soir, c’est la pratique avant la fin de semaine de compétition. Ils veulent être prêts», a-t-il fait remarquer. «Les joueurs se connaissent tous, alors c’est amical, mais aussi assez compétitif. Quand un joueur ne se donne pas, il se le fait dire, ce n’est pas trop long.»

Il croit d’ailleurs que la ligue est toujours en vie – et le demeurera – en raison de l’existence de ligues seniors régionales. Preuve de l’engouement, la liste de remplaçants compte d’ailleurs une cinquantaine de noms, dont plusieurs gardiens de but.

«La ligue permet aux joueurs de la région qui évoluaient dans un niveau de compétition élevé d’avoir une continuité dans leur parcours et aux joueurs actifs d’avoir une qualité de jeux», a-t-il résumé.

À une certaine époque, la Ligue Progression comptait sur des entraineurs et des équipes de différentes municipalités. Aujourd’hui, l’organisation préfère avoir un système de repêchage afin de conserver une certaine parité et un roulement parmi les effectifs.

NOUVEAU LOGO

Considérant que la Ligue de hockey Progression Budweiser est l’une des plus anciennes du Québec, l’administration a cru bon profiter de son 50e anniversaire pour se doter d’un logo original.

Elle estime que ce nouveau visuel concorde bien avec la ville où se déroule ses activités, et elle croit que cette image de marque profitera à la notoriété de la ligue et au sentiment d’appartenance de ses joueurs. Quelques articles promotionnels devraient aussi voir le jour.