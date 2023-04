Maxim Massé remporte le trophée Michel-Bergeron 

L’ancien Albatros du Collège Notre-Dame, Maxim Massé, a remporté le trophée Michel-Bergeron, remis à la recrue offensive de l’année dans la LHJMQ. C’était un secret de polichinelle, mais la nouvelle a été confirmée ce jeudi 13 avril, en avant-midi, dans le cadre du Gala des rondelles d'or.

À 16 ans, le Rimouskois d’origine s'est adapté très rapidement à sa nouvelle ligue et à son nouveau milieu de vie. Le talentueux joueur a été un élément clé des succès des Saguenéens de Chicoutimi en saison régulière, grâce à une impressionnante récolte de 29 buts et 33 mentions d’aide en 65 matchs.

Ses performances le placent d’ailleurs au premier rang des meilleurs pointeurs chez les hockeyeurs recrues de la LHJMQ et au deuxième rang de sa formation au chapitre des points. Elles représentent l’une des belles histoires dans l’histoire de l’organisation.

Rappelons que Maxim Massé a été un choix de première ronde des Saguenéens en 2022 et il a prouvé sa valeur en étant une excellente addition à la franchise saguenéenne. Il a notamment marqué six buts en avantage numérique et six de ses filets ont été des buts gagnants, faisant de lui une pierre angulaire de l'offensive saguenéenne cette saison.

Le trophée Michel-Bergeron a été remis à plusieurs membres du Temple de la Renommée de la LHJMQ au fil des années, incluant Pat LaFontaine, Martin Lapointe et Vincent Lecavalier.

Les récipiendaires du Gala des rondelles d'or sont annoncés graduellement à partir d'aujourd'hui. Le titre de recrue offensive de l'année était le premier à être donné.