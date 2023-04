Maxim Massé en lice pour le titre de recrue offensive de l’année 

Les coureurs européens devraient donner toute une opposition à leurs adversaires nord-américains lors du 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup prévu le 27 mai, et ce sera au plus grand bénéfice des amateurs. Le promoteur Paul Thibault a récemment confirmé la venue de deux autres champions européens : Joan Cros et Dominique Thury. Joan Cros, ...