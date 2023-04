Motocross intérieur : deux autres champions européens à Rivière-du-Loup

Les coureurs européens devraient donner toute une opposition à leurs adversaires nord-américains lors du 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup prévu le 27 mai, et ce sera au plus grand bénéfice des amateurs. Le promoteur Paul Thibault a récemment confirmé la venue de deux autres champions européens : Joan Cros et Dominique Thury.

Joan Cros, 33 ans, a une feuille de route bien remplie, lui qui a beaucoup d’expérience aux États-Unis et qui est quadruple champion d’Espagne. De son côté, Dominique Thury, 30 ans, sera aussi à surveiller, lui qui est un ancien champion d’Europe de Supercross.

Ces deux noms s’ajoutent à celui du Français Charles Lefrançois, champion d’Europe de Supercross en titre.

En mars, Paul Thibault a assuré que les amateurs de sports motorisés de la région auront droit à tout un spectacle lors de la présentation du 41e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup.

Il avait alors confirmé la présence de Josh Cartwright et de Logan Karnow, deux coureurs qui ont déjà soulevé la Coupe Yvan-Richard dans les dernières années, en plus de Kyle Dillin, Devin Simonson, Julien Benek, Chase Marquier et Travis Delnicky.

Du côté local, Karl Normand, Félix Ouellet, Tristan Charest et Samuel Lavoie devraient aussi être de la ligne de départ.

Après le succès rencontré l’an dernier lors du 40e anniversaire de l’événement, Paul Thibault veut répéter l’exploit d’offrir un spectacle de grande qualité à guichets fermés. Il ne ménage donc aucun effort pour attirer les meilleurs pilotes de la planète en sol louperivois.

D’autres annonces importantes pourraient être réalisées dans les semaines à venir.