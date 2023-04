Les maîtres-nageurs s’éclatent à Rivière-du-Loup 

Le Club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup a tenu une compétition de maîtres-nageurs, le 1er avril à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup. Même si le club n’avait pas tenu un tel événement en 10 ans, la réponse a été excellente, alors que 27 nageurs du club ont pris part au jeu.

Plusieurs athlètes ont aussi profité de l’occasion pour vivre une première compétition de natation. Ils ont d’ailleurs été nombreux à offrir de belles performances.

Du côté des résultats, Dominique Beaulieu-Martineau, Josée Bienvenue, Joanie Michaud, Geneviève Desjardins, Christine Cyr et Michèle Brunet ont été les étoiles de la compétition avec une récolte de trois premières places dans leur catégorie d’âge.

De leur côté, Andrée-Anne Dumont, Chantal Coulombe, Marilyne Malenfant, Chantal Rioux, Dominique Le Quéré, Raymond Moreau, Patrice Desbiens, Josiane Kenis Lajoie, François Caron, Sébastien Levesque, Élise Thivierge, Marie-France Morneau, Martin Bouchard et Marc Tardif ont tous terminé au moins une fois en première place.

Notons aussi les performances de Camille Lebel, Marie-Hélène Miousse, Gabrielle Ouellet, Bernadette Ouellet et Nicolas Poix qui ont tous grimpé au moins une fois sur la deuxième marche du podium.

Enfin, les équipes de François Caron, Raymond Moreau, Josiane Lajoie et Andrée-Anne Dumont (4x50m QNI mixte), Andrée-Anne Dumont, Élise Thivierge, Geneviève Desjardins et Josiane Lajoie (4x50m libre femme), Christine Cyr, Michèle Brunet, Chantal Coulombe et Josée Bienvenue (4x50 m libre femme) et Martin Bouchard, Raymond Moreau, Dominique Beaulieu Martineau et François Caron (4x50m libre homme) ont brillé dans les courses à relais, dans leurs catégories d’âge.