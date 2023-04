Fracture à la jambe : saison terminée pour Alex Belzile 

La boxeuse Leïla Beaudoin n’aura pas à patienter longtemps avant de remonter sur le ring pour son 10e combat professionnel. L’athlète de Témiscouata-sur-le-Lac sera du prochain gala d’Eye of the Tiger Management organisé au Mexique, le 5 mai. À en croire la plus récente publication de l’organisation, Beaudoin pourrait même avoir l’occasion de se ...