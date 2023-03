Deux podiums pour Paul-Yvan Bélanger en Floride 

La région de Notre-Dame-du-Portage a été bien représentée lors des deux plus récentes tranches du championnat américain de moto trial NATC qui était disputées la fin de semaine dernière à Center Hill en Floride. Paul-Yvan Bélanger y a grimpé à deux reprises sur la deuxième marche du podium.

Le paternel de la famille Bélanger, dont la réputation n’est plus à faire dans le milieu du moto trial, a ainsi très bien performé contre meilleurs pilotes américains dans la classe senior 60 ans et plus. Seul Américain Karl Davis l’a devancé lors des deux premières rondes de la compétition. Une performance dont il peut être très fier.

Notons également que Paul-Yvan Bélanger était accompagné de son fils Félix Fortin-Bélanger. Ce dernier a terminé au sein du top 10 dans la catégorie Expert, prouvant lui aussi qu’il était capable de rivaliser avec la crème des compétiteurs.

Sur les réseaux sociaux, l’athlète a raconté avoir connu d’excellents passages, mais ce n’était pas suffisant pour atteindre le podium. Les conditions de course étaient aussi difficiles et la température très chaude. «Je prendrai ma revanche au Rhode Island en juillet pour les deux rondes suivantes», a-t-il écrit.