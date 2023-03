Les Albatros éliminés au terme d’un match… de 115 minutes 

Les Grenadiers de Châteauguay ont eu besoin de 115 minutes de jeu et 79 lancers, pratiquement l’équivalent de deux rencontres, pour venir à bout des Albatros du Collège Notre-Dame, ce dimanche 26 mars au Centre Premier Tech. Au terme d’un match historique, les visiteurs ont éliminé l’équipe louperivoise grâce à une victoire de 5 à 4 en troisième période de prolongation.

Nul doute qu’il s’agit d’une défaite crève-cœur pour les oiseaux qui ont fait preuve d’énormément de caractère, de courage et de détermination au cours de cette rencontre unique. À l’image de leur saison, ils n’ont toutefois pas laissé les embûches avoir raison d’eux. Et ils n’ont certainement pas baissé pavillon sans un dernier combat.

Tirant de l’arrière 0-3 après une période, puis 1-4 au début de la deuxième, la troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure aurait bien pu croire qu’il en était fait de sa saison. Au contraire, l’équipe est revenue de l’arrière pour rétrécir l’écart à un seul but avant la fin de l’engagement.

Puis, au troisième tiers, les attaques répétées des Albatros ont fini par payer. Tommy Bouchard, un attaquant de Rivière-du-Loup, a joué les héros en égalisant le pointage à 4-4 avec une minute à faire au match. Tout était alors possible.

En prolongation, les 300 partisans présents au Centre Premier Tech ont eu droit à un redoutable duel de gardiens de but. Les deux équipes se sont échangés les chances de marquer pendant plus 55 minutes de plus. Le match aurait pu aller d’un côté comme de l’autre.

«C’est vraiment une game à l’image de notre saison. On a vécu de l’adversité depuis le jour 1 cette année et on est vraiment fiers des gars […] On n’a jamais abandonné», a déclaré Mike Maclure en fin de soirée.

«Les gars se sont battus. On avait un groupe qui se tenait ce soir et c’est pour ça qu’on est revenus de l’arrière dans cette partie-là. On était à une chance de marquer, à quelques pouces de la mettre dedans et de repartir avec la victoire», a-t-il ajouté, félicitant au passage la formation de Châteauguay pour la belle performance.

Mathys Dubé, Anthony Hamelin et Elie Aucoin sont les joueurs des Albatros qui ont permis la remontée en deuxième période. Devant le filet, Émile Beaunoyer a été l’étoile de la rencontre pour les locaux avec une performance de 74 arrêts. Son vis-à-vis, Mathis Langevin a lui aussi été exceptionnel avec 73 lancers repoussés.

«Ce que tu veux d’un gardien, c’est qu’il te garde dans la partie quand tout se joue, et il l’a fait. Il a fait de méchants beaux arrêts. Il a certainement prouvé qu’il était de calibre LHJMQ», a confié l'entraineur.

La saison 2022-2023 des Albatros est maintenant terminée. Malgré une tonne de joueurs blessés, gradués ou absents, l’équipe a conclu le calendrier régulier au 8e rang du classement général. En séries, la formation a été balayée par le Blizzard du Séminaire St-François. Malgré tout, elle s’est relevée avec une très belle performance contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne (victoire de 8-2), dans le cadre de la ronde de repêchage, le 23 mars.

Notons aussi qu’il s’agissait d’un dernier match dans le circuit M18 AAA pour certains athlètes des Albatros. Tommy Bouchard, qui a connu un fort match, a pris plusieurs minutes avant de quitter la glace après la défaite. Une scène qui a touché plusieurs partisans, de même que les membres de sa famille.