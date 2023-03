Carl-Anthony Massé souhaite avoir une vraie chance au prochain niveau 

On dit que la confiance est souvent le premier secret du succès, que malgré les épreuves et les embûches, l’important, c’est de continuer à croire en soi et de persévérer. Voilà une philosophie qu’a mis en pratique le joueur de hockey louperivois Carl-Anthony Massé ces derniers mois. Et force est de constater que la suite lui a souri.

Au terme de sa première saison dans le circuit de hockey collégial du RSEQ, division 1, l’athlète de Rivière-du-Loup peut dire mission accomplie, même plus d’une fois. Grâce à une récolte de 62 points, dont 26 buts, en seulement 36 matchs, l’attaquant de 18 ans a terminé au tout premier rang des meilleurs pointeurs de la ligue, devançant des joueurs parfois deux ans plus âgés.

Plus encore, Carl-Anthony Massé a été au cœur des succès de son équipe, les Patriotes du Collège Saint-Laurent, tout au long de la saison. À preuve, le fougueux attaquant n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage seulement 6 fois. Au contraire, il a accumulé plus de trois points dans un même match à 10 reprises.

Sans surprise, ses performances ne sont pas passé inaperçues. Le Louperivois a récemment été nommé «joueur par excellence» du circuit pour la saison 2022-2023. Un exploit pour un joueur recrue de première année.

«Je jouais avec confiance et je crois que ça m’a aidé. Ç’a très bien été, je suis content», a-t-il partagé, la semaine dernière.

«CE N’ÉTAIT PAS LA FIN»

Les amateurs des Albatros du Collège Notre-Dame ne seront pas surpris de voir Carl-Anthony Massé connaître du succès offensivement au niveau collégial. L’année dernière, le hockeyeur a brillé avec l’équipe de sa ville natale, concluant la campagne régulière au 20e rang des meilleurs joueurs M18 AAA au Québec. Malgré tout, il n’a pas été réclamé par une équipe de la LHJMQ à l’encan de l’été 2022.

Il faut comprendre que la pandémie a eu un impact important sur son parcours sportif. Incapable de jouer sa première saison avec les Albatros en 2020-2021, il n’a pu être vu – comme bien d’autres – par les recruteurs du junior majeur à son année de repêchage.

En septembre, après avoir remporté le Trophée Martin St-Louis, remis à joueur efficace dont le travail passe souvent sous le radar, le jeune homme a eu une chance d’être invité au camp des Islanders de Charlottetown. L’expérience a été formatrice, mais il a finalement été retranché.

«J’ai été malchanceux dans tout ça. Disons que la pandémie n’est pas arrivée au bon moment pour moi. Ça ne m’a pas aidé. Mais ça ne m’a pas arrêté non plus. Je savais que ce n’était pas la fin», a confié l’athlète.

Alors qu’une porte s’est fermée sur L’Île-du-Prince-Édouard, une autre s’est toutefois ouverte dans la région métropolitaine. Carl-Anthony Massé s’est présenté avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent, une organisation qui s’était intéressée à lui au printemps précédent, avec l’idée de performer à son mieux. Il n’a pas baissé la tête, au contraire.

«Je ne suis pas arrivé là en me disant que c’était un niveau inférieur à la LHJMQ. J’avais la tête haute et je voulais performer, car je savais que je pouvais sortir de ce calibre-là», s’est-il remémoré.

L’état-major des Patriotes connaissait les aptitudes offensives du jeune homme et les entraineurs l’ont bien intégré dès son arrivée. Employé sur un trio offensif, jouant plusieurs minutes par match, Carl-Anthony Massé a bénéficié de circonstances favorables et il a su en tirer profit de belle façon.

«J’avais confiance en moi offensivement. Quand je suis arrivé ici, on m’a placé sur la première ligne et je ne suis pas débarqué», a-t-il raconté. «Tout a bien cliqué», a ajouté celui qui a souvent été jumelé à Antoine Gagnon, un autre joueur nommé sur la première équipe d’étoiles du circuit.

Il se dit aussi fier de son jeu en général. «Ce qui m’amène de l’offensive, c’est mon jeu défensif. En jouant bien défensivement, ça me permet d’aller en zone offensive et d’y rester plus longtemps. C’est un ensemble de tout ça [qui a contribué à mon succès]», a-t-il analysé.

Les performances de Carl-Anthony ont ouvert bien des yeux pendant la saison, dont ceux des dirigeants des Remparts de Québec qui ont fait appel à ses services à quelques reprises ces derniers mois. Il a finalement joué 6 rencontres dans l’uniforme des «Diables Rouges» sous les ordres de Patrick Roy, prouvant que le calibre lui était accessible.

«La vitesse, la compréhension du jeu…tout doit être plus rapide dans la LHJMQ, mais je savais que j’étais capable d’amener ça», a-t-il dit. «Quand je retournais avec les Patriotes par la suite, je voulais juste en donner plus encore pour avoir une chance de retourner à Québec […] Je suis content de ce que j’ai réussi à montrer. Nous sommes restés en contact toute l’année.»

ATTENDRE SA CHANCE

Au moment de l’entretien, Carl-Anthony Massé se préparait pour les séries avec les Patriotes qui ont profité d’un passe-droit au premier tour en raison de leur quatrième place au classement général de la saison régulière.

Au cours des prochains jours, toutes ses énergies y seront concentrées. Il espère bien en profiter pour ajouter à la belle feuille de route qu’il s’est offert ces deux dernières années.

L’objectif du jeune homme reste d’ailleurs limpide : il adore les Patriotes, mais c’est au niveau supérieur qu’il souhaite s’établir l’an prochain, peu importe la destination. «Mon but, c’est de rester dans la LHJMQ, que ce soit avec les Remparts ou avec n’importe quelle formation», a-t-il confirmé.

«Ce que je souhaite, c’est une opportunité. C’est de signer un contrat avec une organisation avant la prochaine saison […] Avec la saison que j’ai eue, honnêtement, j’aimerais avoir cette chance-là.»

Mais si ça ne se passe pas ainsi, Carl-Anthony Massé compte à nouveau se présenter à un camp d’entrainement et faire ses preuves. Comme il a toujours réussi à faire grâce à son talent et son éthique de travail.

«Jusqu’ici, mes efforts ont porté fruit. Je ne lâcherai pas.»