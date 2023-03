Séries éliminatoires : les Albatros sont toujours en vie 

«Soyez excellents dans les petites choses.» Voilà le message qu’a lancé l’entraineur-chef Mike Maclure à ses joueurs à l’approche de leur match décisif de jeudi soir contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Force est de constater qu’il a été appliqué à la lettre, et plus encore, puisque les oiseaux ont récolté une victoire d’équipe de 8 à 2 lors de ce match sans lendemain.

Convaincants, les Albatros sont ainsi toujours en vie et ont l’opportunité de poursuivre l’aventure du «repêchage», une nouveauté de fin de saison dans la Ligue de hockey M18 AAA. S’ils accumulent quelques victoires, ils pourraient avoir la chance de compétitionné. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

Quoi qu’il en soit, les hommes de Mike Maclure ont frappé fort dès la première période avec cinq buts, devant 300 partisans réunis au Centre Premier Tech, jeudi. Ils en ont ajouté trois autres au second engagement pour s’assurer que le match était hors de portée de leurs adversaires.

Quand l’avance était acquise, ils n’ont toutefois pas arrêté de travailler, preuve de leur détermination à faire oublier leurs trois défaites récemment subies contre le Blizzard du Séminaire St-François.

«Cette semaine, on a mis l’emphase sur le fait d’y croire encore, d’avoir de la hargne, du [cran], et d’être les meilleurs dans les petits détails. On l’a montré en partant et l’allure du match indique à quel point on a bien compétiionné ce soir», a partagé l’entraineur-chef après le match.

«Ce sont des gars qui ne lâchent pas. On a vécu beaucoup d’adversité cette année, et même si on vient d’en vivre d’autre, on a répondu présents une nouvelle fois. C’est un groupe dont je suis fier. Ils vont se battre à chaque match et c’est ce qu’ils ont prouvé ce soir.»

«On a le privilège d’être encore dans les séries, on l’a saisie et il faut maintenant continuer», a-t-il complété.

Elliot Dubé (2 fois), Justin Blais (2 fois), Noah Larochelle, Anthony Hamelin, Mathys Dubé et Louis-François Bélanger ont tous trouvé le fond du filet dans la victoire. Devant le filet, Émile Beaunoyer a été fidèle à lui-même avec 31 arrêts.

Le prochain match des Albatros aura lieu ce dimanche. En cas de victoire, ils seront de retour en action dès mardi. Selon Mike Maclure, ils doivent essentiellement remporter cinq victoires de suite pour retrouver les équipes de tête en séries.