Les Albatros ont été balayés

Les Albatros ont été sèchement balayés en trois matchs face au Blizzard du Séminaire Saint-François en demi-finale de la division Thaïzone jeudi soir au Centre Premier Tech.

Comme lors des deux premières parties de la série, les oiseaux se sont heurté à un gardien de but en pleine possession de ses moyens et ont dû s'avouer vaincus par blanchissage. Il s'agissait du premier match local des Albatros en plus d'un mois, soit depuis le 11 février.

Le gardien Raphaël Précourt a bloqué les 30 tirs dirigés vers lui et le Blizzard du Séminaire Saint-François a signé un gain de 3-0. La formation de la région de la Capitale-Nationale n'a accordé qu'un seul but aux Louperivois en trois matchs.



Le pointage était à 1-0 après 40 minutes de jeu. Le but a été réussi par Benjamin Chabot dans la seconde moitié de l'engagement initial. Étienne Dupéré et William Labranche ont complété pour les vainqueurs en troisième période.



De son côté, le gardien de but Émile Beaunoyer des oiseaux a reçu 35 lancers dans la rencontre et a obtenu du même coup la deuxième étoile du match.

Malgré le balayage, la saison des Albatros n'est pas terminée. L'équipe a toutefois été reléguée à la ronde de repêchage qui débutera dans les prochains jours. L'identité des équipes qui feront partie de cette ronde n'a pas encore été dévoilée, mais il est déjà acquis que les Albatros disputeront leur prochain match vendredi.

Source: Robert Legault, Les Albatros du Collège Notre-Dame